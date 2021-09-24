У супермаркеті в США сталася стрілянина: одна людина загинула, багато поранених

В американському містечку Колльєрвіль, що у Теннессі, невідомий відкрив стрілянину в супермаркеті. Унаслідок нападу одна людина померла, а 12 – зазнали поранень.

Серед постраждалих одна особа перебувала у хірургії, а ще одна – в реанімації. Сам же зловмисник помер на місці події, ймовірно, наклавши на себе руки.

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Начальник поліції Колльєрвіля Дейл Лейн повідомив, що на момент початку стрілянини у магазині було 44 співробітники та невизначена кількість покупців.

Люди ховалися у морозильних камерах і замкнених офісах.

Одного громадянина врятували з даху будівлі.

Правоохоронець назвав насильство із застосуванням вогнепальної зброї "найжахливішою подією в історії Колльєрвіля", але зазначив, що жодних доказів тероризму не було.

Стрілянини у США: що відомо

У місті Орандж, що у штаті Каліфорнія, 31 березня невідомий влаштував стрілянину в діловому комплексі. У результаті загинули щонайменше 4 людей, серед жертв – дитина.

В американському місті Атланта та передмісті сталися три стрілянини. Щонайменше 8 людей загинули.

У супермаркеті американського міста Боулдер у штаті Колорадо сталася трагедія. Озброєний автоматичною гвинтівкою зловмисник убив щонайменше 10 людей.

Поліція каже, що знайшла стрілка мертвим з очевидним вогнепальним пораненням, якого він собі завдав. Особу чоловіка поки не встановлено, про мотиви його дій невідомо.