Сварлива метушня: Росія хотіла заблокувати на Генасамблеї ООН українське питання

Росія спробувала не дати внести питання українських окупованих територій в порядок денний засідання Генасамблеї ООН. Постпред України при Організації зазначив, що такі дії є символічними саме 17 вересня – коли радянські війська окупували Схід Польщі.

Про це Сергій Кислиця написав у фейсбуці. Він наголосив, що Москва виступає проти того, щоб демократичний орган розглядав питання окупованих територій України.

До теми Сесія Генасамблеї ООН включила до порядку денного питання окупації України

Росія знову розпочала сварливу метушню в ООН

Оскільки російська делегація знову почала своїми діями сварливу метушню, у мене немає іншого виходу, як спробувати зробити все можливе, щоб не дозволити перетворити Асамблею на те, що росіяни називають" балаганом ",

– зауважив Кислиця

Зазначимо, що саме 17 вересня 1939 року радянські війська окупували Схід Польщі – це був результат угоди між Гітлером та Сталіним.

Москва використовує шантаж та залякування

Кислиця наголосив, що Росія залишається "генетичною копією своєї диявольської імперії-матері".

Зрозуміло, що лише за допомогою шантажу, залякування та утисків Російська Федерація підтримує свою позицію проти волі Генеральної Асамблеї, що неодноразово підтверджувалося. І це включає її Генеральний комітет, де два дні тому лише двоє його членів підтримали Російську Федерацію,

– повідомив Кислиця.

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Що відомо про питання окупованих територій на Генасамблеї ООН

76-та сесія Генасамблеї ООН стартувала 14 вересня у Нью-Йорку.

Питання ситуації на окупованих українських територіях мало потрапити у порядок денний автоматично.

Проте російські представники наполягали на голосуванні.

За включення питання проголосували 65 делегацій, проти були 11, ще 37 – утримались.

Проти були Росія, Вірменія, Білорусь, Болівія, Куба, Північна Корея, Іран, Казахстан, Нікарагуа, Філіппіни, Сирія.

Текст публікації Сергія Кислиці:

Лише той текст, який було виголошено англійською є офіційним.

Пункт порядку денного "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України"

17 вересня 2021 року

Пане Президенте,

Оскільки я беру слово вперше під час поточної сесії, на початку я хотів би привітати вас із зайняттям важливої посади та запевнити вас у повній підтримці з боку моєї делегації.

Пане Президенте,

Шановні делегати,

Оскільки російська делегація знову розпочала своїми діями сварливу метушню, у мене немає іншого виходу, як спробувати зробити все можливе, щоб не дозволити перетворити Асамблею на те, що росіяни називають "балаганом".

Зловісно символічно, що 17 вересня Російська Федерація знову відчайдушно виступає проти того, щоб цей наш демократичний орган розглядав пункт порядку денного щодо тимчасово окупованих територій України. Дозвольте мені нагадати всім у цій залі, чому:

Саме цього дня, 17 вересня 1939 року, виконуючи угоду між Гітлером і Сталіним, підписану їхніми міністрами закордонних справ у Москві менш ніж за 4 тижні до того, радянські війська вступили і окупували тодішній Схід Польщі. Отже, вторгнення в Польщу було продовжено вже в альянсі з нацистською Німеччиною, яке стало початком Другої світової війни 1 вересня. Жахливо, що сьогодні вранці російське Міністерство закордонних справ у своєму акаунті в Twitter назвало окупацію Польщі "визвольним походом".

Так ніколи і не перерізавши пуповину від Радянського Союзу, Російська Федерація продовжує залишатися генетичною копією своєї диявольської імперії-матері. Встановивши табличку з власною назвою в залі Ради Безпеки ООН всупереч Статуту ООН, згідно зі статтею 23 якого (і ви можете це легко перевірити) Радянський Союз, а не Російська Федерація, є постійним членом Ради Безпеки.

Нездатність примиритися з бажанням членів ООН доводить Росію до крайнощів. 9 вересня російський делегат був лише в одному кроці від того, щоб оголосити 11 голосів на підтримку своєї позиції перемогою Росії.

Мабуть, найкращий спосіб проілюструвати цю творчу математику Російської Федерації - це перефразувати відомий рядок Марка Твена: "Є три види брехні: брехня, проклята брехня та (російська) статистика".

Зрозуміло, що лише за допомогою шантажу, залякування та утисків Російська Федерація підтримує свою позицію проти волі Генеральної Асамблеї, що неодноразово підтверджувалося. І це включає її Генеральний комітет, де два дні тому лише двоє його членів підтримали Російську Федерацію.

Я закликаю моїх шанованих колег по цій Асамблеї проголосувати ТАК, що означає: на користь порядку денного, рекомендованого Генеральною Асамблеєю та її Генеральним комітетом. Давайте зробимо це і станемо до роботи.

Я дякую вам.