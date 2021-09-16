У світі з'явився новий військовий альянс: для чого США, Британія й Австралія створили AUKUS

США, Велика Британія та Австралія вирішили об'єднатися у тристоронній безпековий блок. За офіційною інформацією, мета цього – поглиблення оборонної співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Утім, британські та американські ЗМІ вже встигли охрестити обєднання антикитайським. І це на тлі зростання напруженості у відносинах США та Китаю.

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Три англомовні країни створили новий оборонний блок

Про ініціативу AUKUS 15 вересня спільно оголосили лідери трьох держав:

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

І глава уряду Австралії Скотт Моррісон.

На брифінгу у США політики розповіли, що три англомовні країни вирішили об'єднатися заради поглиблення партнерства, створення нових робочих місць і загалом процвітання.

У пресрелізі, опублікованому на сайті Білого дому, мовиться, що США, Британія та Австралія також мають спільні ідеали та прагнуть працювати разом "для протистояння викликам ХХІ століття".

Метою обєднання оголосили поглиблення технічної, наукової та оборонної співпраці задля гарантування безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Блок "проти Китаю"

Аналізуючи подію, ЗМІ у Британії та США (як-от Guardian та Washington Post) зауважили, що "офіційні особи не згадували Китай, але не залишили жодних сумнівів в тому, яку силу AUKUS покликаний стримувати".

Перша ініціатива – атомні човни для Австралії

Три країни планують зробити Австралію сьомою державою у світі, яка матиме на озброєнні підводні човни з ядерними реакторами. Про ядерну зброю не мовиться – Австралія офіційно заявила, що у "ядерний клуб" вступати наміру не має.

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