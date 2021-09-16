В мире появился новый военный альянс: зачем США, Великобритания и Австралия создали AUKUS
Источник:Белый дом
США, Великобритания и Австралия решили объединиться в трехсторонний блок безопасности. По официальной информации, цель этого – углубление оборонного сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.
Впрочем, британские и американские СМИ уже успели окрестить объединения антикитайским. И это на фоне роста напряженности в отношениях США и Китая.
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Три англоязычные страны создали новый оборонительный блок
Об инициативе AUKUS 15 сентября совместно объявили лидеры трех государств:
- Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
- И глава правительства Австралии Скотт Моррисон.
На брифинге в США политики рассказали, что три англоязычные страны решили объединиться ради углубления партнерства, создания новых рабочих мест и в целом процветания.
В пресс-релизе, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что США, Великобритания и Австралия также имеют общие идеалы и стремятся работать вместе "для противостояния вызовам XXI века".
Целью объединения объявили углубления технического, научного и оборонного сотрудничества для обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.
Блок "против Китая"
Анализируя событие, СМИ в Великобритании и США (например Guardian и Washington Post) отметили, что "официальные лица не упоминали Китай, но не оставили никаких сомнений в том, какую силу AUKUS призван сдерживать".
Первая инициатива – атомные подлодки для Австралии
Три страны планируют сделать Австралию седьмой державой в мире, которая будет иметь на вооружении подводные лодки с ядерными реакторами. О ядерном оружии речи не идет – Австралия официально заявила, что в "ядерный клуб" вступать не намерена.
Обратите внимание, что соперничество США и Китая находится в острой дипломатической фазе. Вот последние новости по этому поводу:
- В конце августа Байден заявил, что Китай скрывает важную информацию о происхождении коронавируса – и пообещал докопаться до правды.
- В начале сентября Байден впервые за 7 месяцев поговорил по телефону с главой Китая Си Цзиньпином – по его же словам, провел "стратегическую дискуссию".
- И вот 14 сентября появилась информация, что Си Цзиньпин отклонил предложение Джо Байдена о личной встрече. Впрочем, в Белом доме это опровергли.