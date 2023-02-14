В Україні хочуть скасувати святкування 8 березня та Дня перемоги

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, у якому запропонували скасувати вихідні дні на 1 та 9 травня та 8 березня.

Група народних депутатів з фракції "Голос" та позафракційних, серед яких Ярослав Юрчишин та Соломія Бобровська, зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №9009 про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення українських свят.

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Особливості законопроєкту

У цьому законопроєкті нардепи запропонували внести зміни до статті 73 Кодексу законів про працю та встановити такі святкові дні:

1 січня – Новий рік;

7 січня і 25 грудня – Різдво Христове;

25 лютого – День української жінки (День українки)

День народження Лесі Українки(замість 8 березня);

9 березня – Шевченків день – День народження Тараса Шевченка;

друга неділя травня – День матері;

28 червня – День Конституції України;

28 липня – День Української Державності;

24 серпня – День незалежності України;

14 жовтня – День захисника України.

Чому святкування 8 березня та 1 й 9 травня пропонують скасувати

Нардепи пропонують скасувати святкування 8 березня міжнародного жіночого дня. Автори законопроєкту пояснили це тим, що він встановлений окупаційним московським режимом з метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок. Замість 8 березня пропонують створити свято Дня Української жінки 25 лютого, в день народження Лесі Українки.

Також вихідним хочуть робити день народження Тараса Шевченка 9 березня.

Крім цього, передбачається скасування вихідного 1 травня. Натомість у травні пропонують приділити увагу святкуванню День Матері.

Що стосується 9 травня – нардепи пропонують скасувати його, як День перемоги над нацизмом. Якщо ініціативу приймуть, 8 травня буде Днем пам’яті та примирення, який не буде червоним днем у календарі.