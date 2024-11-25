Мотивація сильніша за втому: як у Третій штурмовій вирішують проблему СЗЧ

У 3-й окремій штурмовій бригаді визнали існування випадків самовільного залишення частини, однак їхній відсоток залишається надзвичайно низьким. Заступник командира Максим Жорін пояснив, як бригада ефективно працює над запобіганням таким ситуаціям.

Про це він розповів для NV, передає 24 Канал. За словами Максима Жоріна, СЗЧ трапляються через виснаженість, брак ротації та невизначеність термінів служби.

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Довіра до командирів вирішує більшість проблем

У Третій штурмовій, каже Жорін, ці випадки зведені до мінімуму. Основна причина – системний підхід до роботи з особовим складом.

Він наголосив, що у бригаді створено атмосферу довіри та поваги до командирів.

Коли боєць бачить, що його командир – це не просто голос у радіостанції, а людина, яка поруч виконує завдання, він розуміє, що до нього ставляться справедливо,

– пояснив заступник командира.

Для військових, які переживають кризу, застосовують психологічну допомогу та дають можливість відновитися без втрати зв’язку з колективом. У деяких випадках бійця можуть перевести на іншу посаду, щоб уникнути перевантаження.

Як діють у випадках СЗЧ

Бригаді важливо зрозуміти, чому боєць пішов у СЗЧ, знайти його та допомогти вирішити проблему. Також у Третій штурмовій ретельно вивчають заявки на переведення з інших підрозділів, щоб уникнути потрапляння недобросовісних військових.

До слова, з початку повномасштабної війни в Україні офіс Генпрокурора зафіксував понад 95 тисяч випадків СЗЧ.

