Мотивация сильнее усталости: как в Третьей штурмовой решают проблему СЗЧ

В 3-й отдельной штурмовой бригаде признали существование случаев самовольного оставления части, однако их процент остается чрезвычайно низким. Заместитель командира Максим Жорин объяснил, как бригада эффективно работает над предотвращением таких ситуаций.

Об этом он рассказал для NV, передает 24 Канал. По словам Максима Жорина, СЗЧ случаются из-за истощенности, нехватки ротации и неопределенности сроков службы.

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Доверие к командирам решает большинство проблем

В Третьей штурмовой, говорит Жорин, эти случаи сведены к минимуму. Основная причина – системный подход к работе с личным составом.

Он отметил, что в бригаде создана атмосфера доверия и уважения к командирам.

Когда боец видит, что его командир – это не просто голос в радиостанции, а человек, который рядом выполняет задачи, он понимает, что к нему относятся справедливо,

– объяснил заместитель командира.

Для военных, которые переживают кризис, применяют психологическую помощь и дают возможность восстановиться без потери связи с коллективом. В некоторых случаях бойца могут перевести на другую должность, чтобы избежать перегрузки.

Как действуют в случаях СЗЧ

Бригаде важно понять, почему боец ушел в СЗЧ, найти его и помочь решить проблему. Также в Третьей штурмовой тщательно изучают заявки на перевод из других подразделений, чтобы избежать попадания недобросовестных военных.

К слову, с начала полномасштабной войны в Украине офис Генпрокурора зафиксировал более 95 тысяч случаев СЗЧ.

