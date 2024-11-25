Про це він розповів для NV, передає 24 Канал. За словами Максима Жоріна, СЗЧ трапляються через виснаженість, брак ротації та невизначеність термінів служби.

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Довіра до командирів вирішує більшість проблем

У Третій штурмовій, каже Жорін, ці випадки зведені до мінімуму. Основна причина – системний підхід до роботи з особовим складом.

Він наголосив, що у бригаді створено атмосферу довіри та поваги до командирів.

Коли боєць бачить, що його командир – це не просто голос у радіостанції, а людина, яка поруч виконує завдання, він розуміє, що до нього ставляться справедливо,

– пояснив заступник командира.

Для військових, які переживають кризу, застосовують психологічну допомогу та дають можливість відновитися без втрати зв’язку з колективом. У деяких випадках бійця можуть перевести на іншу посаду, щоб уникнути перевантаження.

Як діють у випадках СЗЧ

Бригаді важливо зрозуміти, чому боєць пішов у СЗЧ, знайти його та допомогти вирішити проблему. Також у Третій штурмовій ретельно вивчають заявки на переведення з інших підрозділів, щоб уникнути потрапляння недобросовісних військових.

До слова, з початку повномасштабної війни в Україні офіс Генпрокурора зафіксував понад 95 тисяч випадків СЗЧ.

