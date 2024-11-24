Як відбувається рекрутинг, в інтерв'ю Суспільному розповів заступник начальника 8-го відділу Житомирського районного ТЦК і СП Максим Присяжнюк, повідомляє 24 Канал.

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Рекрутинг до ЗСУ

Присяжнюк зауважив, можна зайти на сайти по рекрутингу, наприклад, Work.ua, де є перелік вакантних посад, перелік військових частин, де потребують тих чи інших майбутніх військовослужбовців. Другий спосіб – напряму звернутися в частину.

У когось можуть бути знайомі в частині, і подзвонити, сказати: "Можна я піду до тебе? Поговори з командиром, хай мені дадуть рекомендаційний лист, буду служити разом з тобою". Або піти навіть в саму частину, якщо вона не попаде десь в тилових областях, прийти й сказати, що я маю бажання служити за контрактом, з ким мені про це поговорити,

– зазначив заступник начальника ТЦК.

Додав, представник відділу кадрів вийде і все пояснить. Третій спосіб рекрутингу — прийти в ТЦК і сказати, куди хочеш.

"А якщо людина не знає, куди хоче і на яку посаду, але просто має бажання проходити військову службу, працівники ТЦК підберуть те, що більш-менш для нього приємно", – наголосив Присяжнюк.