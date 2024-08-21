Як долучитися до лав Сил спеціальних операцій? Яка схема рекрутингу до елітних підрозділів Збройних Сил України? На які вакансії найбільший попит? Як мотивують кандидатів з-поміж цивільних осіб? Що відбувається під час співбесід? Усе це лише частина питань, котрі виникають у кожного, хто хоч раз думав про те, аби іти захищати Україну в лавах елітних підрозділів.

Сьогодні про секрети роботи Єдиного центру рекрутингу ССО розповідає один із його керівників Віктор Шевченко – колишній адвокат, волонтер, учасник АТО, який уже в період повномасштабного вторгнення, після поранення під час виконання бойового завдання, взявся за підбір кадрів до одного з наймолодших родів військ ЗСУ.

Про всі тонкощі рекрутингу до Сил спеціальних операцій та військовий шлях Віктора Шевченка читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Шлях Віктора від адвоката до ветерана та рекрутера

На скільки відомо, ви не кадровий військовий, а долучилися до армії вже під час російсько-української війни. Яким було ваше цивільне життя?

Все моє життя було пов’язано із громадською діяльністю. У нашій країні неможливо бути патріотом і не займатися волонтерством чи якоюсь соціальною роботою. Тривалий час я працював в адвокатському об’єднанні соціального спрямування. Між іншим, зараз ця компанія співпрацює з прокуратурою, збираючи дані про злочини росіян.

Після демобілізації з АТО кілька років я був директором Київського міського палацу ветеранів. І тут у нас була неймовірна кількість проєктів. Ми допомагали освоїтися ветеранам у цивільному житті, надавали юридичні консультації, запустили понад 18 гуртків різних напрямків для дорослих. До речі, один з найвідоміших фестивалів, "Пісні, народжені в АТО", також проходив у стінах палацу ветеранів.

Як ви взагалі свого часу прийняли рішення піти в армію?

Перший мій досвід – строкова служба, і це був дуже цікавий період. Я пішов служити ще в радянську, а звільнився вже з української армії. Тоді ми були на хвилі патріотичного злету, але ще не розуміли того, що потрібно буде зробити для реформування наших Збройних Сил…

Потім шлях привів мене у військо вже на початку так званої Антитерористичної операції, я майже рік "окучував" військкомат, щоб мобілізуватися, і на початку 2015 року це у мене вийшло. Я свідомо обирав місце служби й пішов саме у добробат, і, знаєте, у мене було з чим порівняти: я побачив, що зміни невідворотно відбулися, а початок бойових дій запустив певний маховик. До радянщини немає вороття, ця система віджила себе, і, крім того, для нас, українців, завжди були ближче європейські цінності та стандарти.



Віктор Шевченко / Фото, надане 24 Каналу

Після демобілізації я приїхав на перші збори резервістів у 2018 році, і так вийшло, що потрапив я вже до Сил спеціальних операцій – війська, де живуть, працюють і думають по-іншому.

Певний час був головою ради резервістів 73-го центру Сил спеціальних операцій, і ось звідти й почалася моя рекрутингова діяльність. Основним моїм завданням було пояснення, що таке контракт резервіста, як проходять з’їзди та підготовка, що це дає нашим хлопцям та дівчатам, і найголовніше – чому вони мають йти саме до Сил спеціальних операцій. Пізніше мене обрали секретарем ради резервістів всього роду військ і, звісно, перелік моїх обов’язків розширився.

24 лютого 2022 року – початок повномасштабного вторгнення. Як цей день почався для вас?

Ми як резервісти, які постійно проходили навчання, прибули на базу вже на ранок першого дня. Нас одразу розмістили, забезпечили усім необхідним. Ми були готові та злагоджені, адже саме в цьому і полягала підготовка резерву.

На вечір у нас вже були розпорядження, і ми вибули на виконання завдання. На жаль, про більшість операцій розповісти не маю права, але я дуже сподіваюся, що після нашої перемоги над ворогом це все ляже у підручники історії.



Віктор Шевченко з побратимами / Фото, надане 24 Каналу

Як ви стали рекрутером ССО?

Під час виконання завдання я отримав поранення, мене врятували, надали допомогу, і почався довгий час реабілітації та відновлення. Виконувати завдання на рівні воїна спецпризначення я вже не міг, йти з війська також не хотів – тут на допомогу прийшла моя цивільна робота в адвокатському об’єднанні. Я став службовцем юридичного відділу, пізніше мені запропонували долучитися до роботи Єдиного центру рекрутингу Сил спеціальних операцій, і я вирішив погодитися.



Віктор Шевченко / Фото, надане 24 Каналу

Як працює рекрутинг до лав ССО

Розкажіть докладніше, що таке рекрутинг, і як він працює в Силах спеціальних операцій.

Рекрутинг, як поняття, дуже давно існує як в комерції, так і в арміях Північноатлантичного альянсу. По суті, це підбір кадрів для певних посад. Але ми б не були українцями, якби щось не підлаштовували під себе. У нас в Силах спеціальних операцій рекрутинг – це і консультування згідно з законодавчими нормами, і підбір посади у тому чи іншому підрозділі, і допомога з оформленням документів, і поради щодо проходження співбесіди у підрозділах. Ми розуміємо, що більшість людей, які до нас звертається, – це люди цивільні, які навіть не розуміють, ким вони можуть бути у війську. Ми спілкуємося з кожним, приділяємо увагу кожній проблемі, кожному питанню, яке нам адресується. Для цього є і офіси, і кол-центр.

Куди більше звертаються громадяни, де краще проходить етап первинної співбесіди – телефоном чи в офіси?

Наразі у нас лише два офіси – в Києві та Дніпрі. У майбутньому плануємо відкриття таких і в інших містах. Бо чимало людей хоче завітати саме до офісу, наприклад до Києва приїжджають навіть з інших областей.

Офіс надає багато додаткових можливостей. По-перше, це приватне спілкування, і всі питання та відповіді, які б вони не були, залишаються тільки між рекрутером та рекрутом. По-друге, у нас в офісах представлені деякі зразки амуніції і технічних засобів ведення розвідки та бою. Річ у тім, що коли люди бачать не застарілі радянські броніки та каски, вони розуміють, що забезпечення зробило великий крок уперед, і засоби захисту вже на досить високому рівні.

Ми намагаємося бути відкритими настільки, наскільки дозволяє специфіка роботи нашого роду військ. Також заявки можна залишити на сайті, у нас функціонує телеграм-бот. Крім того, наші представники відділу зв’язків із громадськістю відповідають на повідомлення і в інших соцмережах.

Чи можете розкрити якісь цифри? Приміром, кількість заявок та призваних кандидатів до Сил спеціальних операцій?

На жаль, конкретні цифри оголосити не можу. Але багато хлопців і дівчат уже завершують підготовку та проходять злагодження у своїх підрозділах. До центру звертається досить велика кількість людей, але, на жаль, ми не можемо взяти всіх.

Але спілкування, консультації та роз’яснення точно гарантуємо. Ми тісно співпрацюємо з рекрутинговими центрами міністерства оборони, і, якщо людина за якихось причин нам не підходить, зі згоди кандидата ми перенаправляємо його, звісно, з нашими рекомендаціями до інших військ.

Шлях рекрута в ССО

Чи можете ви докладніше розказати про процедуру співбесід?

Перше, що потрібно зробити кандидату, – це виявити бажання проходити службу саме у Силах спеціальних операцій. Він має заповнити заявку на сайті або у чат-боті Телеграму, звернутися до рекрутингового офісу чи зателефонувати до нашого кол-центру, після чого відбувається перший етап співбесіди.

На ньому цікавить основна інформація: скільки років, де навчався, за якою спеціальністю, де працював, чи має водійські права, досвід служби у Збройних Силах України. Ця вся інформація допомагає тому, хто не може визначитися з посадою за його професійними навичками. Наше основне кредо – це перевага якості над кількістю. Тому ми вважаємо за доцільне пропонувати посади згідно з цивільними вміннями та навичками.

На які вакансії загалом найбільший попит, і чи можливо змінити свою посаду протягом служби?

Звісно, зараз найпопулярніші посади – це ті, що пов’язані з роботизованими системами. Зокрема, це оператори різних видів БПЛА, наземних дронів та все, що з цим пов’язано. Тилові посади також завжди актуальні, на бойові, звісно, йде менше хлопців та дівчат.

З бойовими посадами, до речі, дуже цікава ситуація. На них йдуть одразу цілеспрямовано – вже вмотивовані кандидати, або так буває, що людина, зайшовши на тилову посаду, в процесі навчання побачивши те, як відбуваються злагодження та тренування бойових груп, приймають рішення про зміну кваліфікації. І таких випадків досить багато.

Коли ти чуєш про ССО, бачиш відео роботи ССО і дуже крутих бійців, які дивляться на тебе з рекламних буклетів, тобі важко приміряти це на себе, зароджується певний сумнів. А от коли ти проходиш перший вишкіл, коли тренуєшся, живеш, навчаєшся, спиш, відпочиваєш разом з іншими бійцями, ти бачиш, що вони прості люди, які також колись були бухгалтерами, малярами, айтівцями, фермерами, водіями таксі, а зараз є спецами, розумієш, що і ти зможеш.

Ви так говорите, що виглядає все просто. Що б ви сказали тим, хто ще не прийняв для себе рішення?

Зробити перший крок – залишити свою заявку на ресурсах Єдиного центру рекрутингу Сил спеціальних операцій. Служба в Силах спеціальних операцій ніколи не була і не буде простою, чи то на бойових, чи то на тилових посадах роботи буде завжди багато. Але якщо людина – спеціаліст своєї справи або має неймовірне бажання бути у нашій зграї, то підтримка в нашому роді військ йому гарантована.

Можливо, ССО – це ти?!