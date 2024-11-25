Об этом он рассказал для NV, передает 24 Канал. По словам Максима Жорина, СЗЧ случаются из-за истощенности, нехватки ротации и неопределенности сроков службы.

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Доверие к командирам решает большинство проблем

В Третьей штурмовой, говорит Жорин, эти случаи сведены к минимуму. Основная причина – системный подход к работе с личным составом.

Он отметил, что в бригаде создана атмосфера доверия и уважения к командирам.

Когда боец видит, что его командир – это не просто голос в радиостанции, а человек, который рядом выполняет задачи, он понимает, что к нему относятся справедливо,

– объяснил заместитель командира.

Для военных, которые переживают кризис, применяют психологическую помощь и дают возможность восстановиться без потери связи с коллективом. В некоторых случаях бойца могут перевести на другую должность, чтобы избежать перегрузки.

Как действуют в случаях СЗЧ

Бригаде важно понять, почему боец ушел в СЗЧ, найти его и помочь решить проблему. Также в Третьей штурмовой тщательно изучают заявки на перевод из других подразделений, чтобы избежать попадания недобросовестных военных.

К слову, с начала полномасштабной войны в Украине офис Генпрокурора зафиксировал более 95 тысяч случаев СЗЧ.

