Таліби вчинили стрілянину вже на кордоні з третьою державою за місяць

На кордоні Туркменістану та контрольованого талібами Афганістану сталися сутички. Причому ще кілька днів тому.

Журналісти дізналися про це тільки 3 січня. А все тому, що обидві країни не є надто прихильними до вільної преси.

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На кордоні Туркменістану й Афганістану були сутички, є жертва

Виявляється, на кордоні Туркменістану й Афганістан кілька днів тому був збройний конфлікт. Але аж 3 січня про це повідомив ЗМІ Гелал Балгі – керівник так званого "департаменту інформації та культури" радикального руху "Талібан", який захопив владу в Афганістані після виведення звідти військ Сполученими Штатами Америки.

Інцидент стався у Хамабському районі провінції Джовзджан. При цьому таліби звинуватили туркменських військових у:

Порушенні кордону.

Убивстві мирного мешканця.

І побитті ще одного.

Таліби ж, мовляв, просто підійшли до кордону, "щоб перевірити ситуацію з безпекою". Балгі, утім, не заперечував, що стріляли обидві сторони. Але начебто таліби – тільки у відповідь.

Жодних коментарів щодо цієї ситуації з Туркменістану не було. Що, в принципі, й не дивно, адже ця країна – одна з найзакритіших у світі.

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