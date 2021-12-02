А все сталося тому, що іранські фермери начебто зайшли на територію Афганістану. Талібам це не сподобалося, й вони почали стріляти. Природно, іранські прикордонники – теж.

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Стрілянина на кордоні Ірану й Афганістану: що насправді сталося

У середу, 1 грудня, на кордоні між Іраном та Афганістаном відбулися бойові дії, причому з використанням важкого озброєння. Про це повідомили низка місцевих та світових ЗМІ.

Однак що саме там відбулося і чому, якийсь час не було зрозуміло.

Натомість були навіть чутки, що афганські таліби захопили кілька іранських прикордонних застав.

Згодом у Tasnim news описали ситуацію так:

Влада Ірану побудувала за кілька сотень метрів від кордону (на своїй території) огорожу проти контрабандистів . Аж раптом за цю огорожу зайшла група фермерів.

. Аж раптом за цю огорожу зайшла група фермерів. Далі таліби почали у них стріляти. Чому? Бо сплутали огорожу на території Ірану з державним кордоном. Себто, стрілянина почалася через непорозуміння.

Але поки все з'ясувалося, таліби стріляли в іранців, а прикордонники Ірану гатили у відповідь. З обох боків, як пишуть ЗМІ, є жертви. А проте сторони вже начебто й замирилися, та домовилися уникати подібних інцидентів.

Зауважимо, є й інша версія. В іранському інформагентстві Fars заявили, що конфлікт стався на ділянці кордону, яку "Талібан" не контролює. Тож хто насправді у ньому винен – невідомо.

Зверніть увагу: терористичне угруповання "Талібан" заявило, що хоче мати дипломатичні відносини з Росією. Саме тому бойовики підтримують населення Криму, "яке хоче жити під владою Кремля".

Щодо ситуації загалом на Близькому Сході радимо перечитати: