А все произошло потому, что иранские фермеры якобы зашли на территорию Афганистана. Талибам это не понравилось, и они стали стрелять. Естественно, иранские пограничники – тоже.

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Стрельба на границе Ирана и Афганистана: что на самом деле произошло

В среду, 1 декабря, на границе между Ираном и Афганистаном произошли боевые действия, причем с использованием тяжелого вооружения. Об этом сообщил ряд местных и мировых СМИ.

Однако что именно там произошло и почему, какое-то время не было понятно.

Были даже слухи, что афганские талибы захватили несколько иранских пограничных застав.

Впоследствии в Tasnim news описали ситуацию так:

Власти Ирана построили в нескольких сотнях метров от границы (на своей территории) ограждение против контрабандистов . Вдруг за это ограждение зашла группа фермеров.

Дальше талибы начали в них стрелять. Почему? Потому что спутали ограждение на территории Ирана с государственной границей. То есть, стрельба началась из-за недоразумения.

Но пока все выяснилось, талибы стреляли в иранцев, а пограничники Ирана били в ответ. По обе стороны, как пишут СМИ, есть жертвы. Однако стороны уже вроде бы и примирились, и договорились избегать подобных инцидентов.

Заметим, есть и другая версия. В иранском информагентстве Fars заявили, что конфликт произошел на участке границы, которую "Талибан" не контролирует. Так что кто на самом деле в нем виноват – неизвестно.

Обратите внимание : террористическая группировка "Талибан" заявила, что хочет иметь дипломатические отношения с Россией. Именно поэтому боевики поддерживают население Крыма, "которое хочет жить под властью Кремля".