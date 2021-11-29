Общение проходит на уровне политических директоров под председательством координатора ЕС Энрике Мора. Это первое заседание за последние 5 месяцев после избрания нового иранского президента.

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Однако обозреватели не ожидают какого-то прорыва от переговоров в австрийской столице. По их мнению, важен сам факт возобновления переговоров по ядерной сделке после длительного перерыва.

Иран просит отменить санкции

Перед встречей Иран заявил, что необходимо сосредоточить внимание на отмене санкций США в отношении Тегерана, добавив, что "окно возможностей по ядерной сделке не будет оставаться открытым вечно".

Стоит отметить, что Соединенные Штаты Америки официально не участвуют в заседаниях комиссии по вопросам Совместного всеобъемлющего плана действий относительно ядерной сделки после того, как вышли оттуда в 2018 году.

Спецпосланник США по Ирану Роберт Мелли подчеркнул, что они будут вынуждены оказывать давление на Иран, если он будет затягивать переговоры в Вене, ускоряя одновременно воплощение своей ядерной программы.

Обратите внимание! Накануне представители Китая, России и Ирана провели трехсторонние неформальные консультации с целью лучшего понимания обновленной переговорной позиции Тегерана".

Что известно о СВПД: коротко