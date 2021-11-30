Это дело Украины и России, – "Талибан" о Крыме

Террористы подчеркнули, что не хотят, чтобы Россия с кем-то воевала. Они, мол, стремятся, чтобы в регионе был мир. Об этом главный спикер исламистской группировки Забихулла Муджахид заявил в интервью.

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Что касается Крыма, я хочу сказать, что это дело Украины и Москвы. Мы надеемся, что эта проблема скоро решится. Не дай Бог, чтобы из-за этого произошла война в регионе и другие страны использовали это в своих целях. Это дестабилизирует регион,

– подчеркнул Муджахид.

Он добавил, что талибы "на стороне людей, живущих в Крыму".

"Нужно слушать, чего они хотят, потому что люди имеют право голоса. Если люди хотят жить в России, мы согласны с ними", – подчеркнул спикер террористов.

Что известно об отношениях России и "Талибана"

Любопытно! Официально "Талибан" считается в России террористической организацией. Его деятельность строго запрещена. Однако, похоже, это правило не распространяется на руководство государства.