Об этом рассказал военный корреспондент Роман Бочкала в эфире 24 канала. Теперь талибы будут пытаться держать свою "проафганскую линию" и со всеми договориться.

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Отношения талибов с Россией

По словам Бочкалы, талибы в 2019 году посещали Москву после переговоров с Дональдом Трампом. Также в июле 2021 года они провели пресс-конференцию в Москве.

Там отношения поддерживаются давно и не секрет, что Россия финансировала "Талибан", по крайней мере в той части, в которой это было интересно Москве, когда талибы были в оппозиции к проамериканскому правительству,

– заявил военкор.

По словам Бочкалы, сейчас талибы – это уже не оппозиция, а фактически новая власть. Он предположил, что теперь они будут пытаться балансировать и между США, и между Китаем, и между Россией. В частности, у талибов есть своя четкая позиция, идеология и политика.

Обратите внимание! В России заявили о "хороших" отношениях с "Талибаном". Ее представители уже запланировали встречи с боевиками в столице Катара, а в будущем допускают углубление сотрудничества с ними.

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