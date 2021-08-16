Про це розповів військовий кореспондент Роман Бочкала в ефірі 24 каналу. Тепер таліби намагатимуться тримати свою "проафганську лінію" й з усіма домовитися.
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Відносини талібів з Росією
За словами Бочкала, таліби у 2019 році відвідували Москву після переговорів з Дональдом Трампом. Також у липні 2021 року вони провели пресконференцію у Москві.
Там відносини підтримуються давно й не секрет, що Росія фінансувала "Талібан", принаймні в тій частині, у якій це було цікаво Москві, коли таліби були в опозиції до проамериканського уряду,
– заявив воєнкор.
За словами Бочкала, зараз таліби – це вже не опозиція, а фактично нова влада. Він припустив, що тепер вони намагатимуться балансувати і між США, і між Китаєм, і між Росією. Зокрема, у талібів є своя чітка позиція, ідеологія й політика.
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Бочкала розповів про відносини "Талібану" з Росією: дивіться відео
Ситуація в Афганістані: останні новини
- Бойовики "Талібану" 15 серпня почали наступ на столицю Афганістану – Кабул. Згодом місцева влада мирно передала їм місто, щоб уникнути кровопролиття.
- Вже 16 серпня терористи увірвались до парламенту Афганістану, зняли прапор країни та взяли відомство під контроль.
- Представник Афганістану при ООН Гулям Ісхакзай закликав організувати гуманітарний коридор з країни. За його словами, таліби розшукують людей у їхніх будинках.
- Через захоплення "Талібаном" влади в Афганістані 74 українці хочуть покинути державу. Наразі дипломатичні відомства опрацьовують шляхи евакуації громадян.
- Громадяни Грузії, які залишилися в Афганістані, не змогли покинути Кабул. Вони не встигли на український літак, який мав їх евакуювати.