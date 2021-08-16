Про це розповів військовий кореспондент Роман Бочкала в ефірі 24 каналу. Тепер таліби намагатимуться тримати свою "проафганську лінію" й з усіма домовитися.

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Відносини талібів з Росією

За словами Бочкала, таліби у 2019 році відвідували Москву після переговорів з Дональдом Трампом. Також у липні 2021 року вони провели пресконференцію у Москві.

Там відносини підтримуються давно й не секрет, що Росія фінансувала "Талібан", принаймні в тій частині, у якій це було цікаво Москві, коли таліби були в опозиції до проамериканського уряду,

– заявив воєнкор.

За словами Бочкала, зараз таліби – це вже не опозиція, а фактично нова влада. Він припустив, що тепер вони намагатимуться балансувати і між США, і між Китаєм, і між Росією. Зокрема, у талібів є своя чітка позиція, ідеологія й політика.

Зверніть увагу! У Росії заявили про "хороші" відносини з "Талібаном". Її представники вже запланували зустрічі з бойовиками в столиці Катару, а в майбутньому допускають навіть поглиблення співпраці з ними.

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Бочкала розповів про відносини "Талібану" з Росією: дивіться відео

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