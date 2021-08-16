Про це заявив заступник міністра закордонних справ Грузії Алєксандр Хвтісіашвілі під час брифінгу. Тепер країна відправить для них окремий літак.

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Яких заходів вживає влада

За словами Хвтісіашвілі, наразі влада намагається отримати для цього відповідні дозволи. Водночас МЗС Грузії працює над тим, щоб громадяни змогли добратися в аеропорт за допомогою турецької сторони.

Варто зауважити, що Туреччина заявила про готовність допомогти транспортувати громадян Грузії броньованими машинами.

Зараз ця операція виконується. Сподіваюся, в найближчому майбутньому вони будуть доставлені в аеропорт Кабула, де наші партнери забезпечать їхнє повернення в Грузію,

– заявив Хвтісіашвілі.