Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили во время брифинга. Теперь страна отправит для них отдельный самолет.

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Какие меры принимают власти

По словам Хвтисиашвили, сейчас власти пытаются получить для этого соответствующие разрешения. В то же время МИД Грузии работает над тем, чтобы граждане смогли добраться в аэропорт с помощью турецкой стороны.

Стоит заметить, что Турция заявила о готовности помочь транспортировать граждан Грузии бронированными машинами.

Сейчас эта операция выполняется. Надеюсь, в ближайшем будущем они будут доставлены в аэропорт Кабула, где наши партнеры обеспечат их возвращение в Грузию,

– заявил Хвтисиашвили.

Справка. По данным МИД, в Кабуле находятся 23 гражданина Грузии. Все они бывшие военные. В то же время 6 из них работают в частной американской компании, а 17 – в канадской.

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