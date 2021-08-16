Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили во время брифинга. Теперь страна отправит для них отдельный самолет.

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Какие меры принимают власти

По словам Хвтисиашвили, сейчас власти пытаются получить для этого соответствующие разрешения. В то же время МИД Грузии работает над тем, чтобы граждане смогли добраться в аэропорт с помощью турецкой стороны.

Стоит заметить, что Турция заявила о готовности помочь транспортировать граждан Грузии бронированными машинами.

Сейчас эта операция выполняется. Надеюсь, в ближайшем будущем они будут доставлены в аэропорт Кабула, где наши партнеры обеспечат их возвращение в Грузию,
– заявил Хвтисиашвили.

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Ситуация в Афганистане: кратко

  • Террористы "Талибана" 15 августа начали наступление на столицу Афганистана – Кабул. Однако власти решили сдать город мирно, чтобы избежать кровопролития.
  • Террористы 16 августа ворвались в здание парламента Афганистана. Они демонстративно сняли флаг страны и взяли ведомство под контроль.
  • В ночь на 16 августа Украина эвакуировала 8 украинцев. Самолет также вывез граждан Нидерландов, Хорватии и Беларуси.
  • По данным МИД Украины, сейчас в зоне риска остаются около 50 наших граждан.
  • Главы МИД стран ЕС 17 августа проведут кризисные переговоры из-за ситуации в Афганистане.