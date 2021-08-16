Боевики с ружьями в руках сели в пустом зале заседаний. В сети опубликовали возмутительное видео.

Важно Талибы захватили власть в Афганистане и хаос в Кабуле: все, что известно

Перед тем талибы заявили, что захватили весь Афганистан и призывали людей покинуть страну. В аэропорту Кабула происходит хаос. Местные рискуют жизнью и погибают, пытаясь втиснуться в самолеты. Несколько человек погибли, когда цеплялись за шасси.



Террорист в здании парламента / Фото с твитера Muslim Shirzad

Что происходит в Афганистане