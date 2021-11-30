Це справа України та Росії, – "Талібан" про Крим

Терористи наголосили, що не хочуть, аби Росія з кимось воювала. Вони, мовляв, прагнуть, аби в регіоні був мир. Про це головний спікер ісламістського угруповання Забіхулла Муджахід заявив у інтерв'ю.

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Щодо Криму я хочу сказати, що це справа України та Москви. Ми сподіваємося, що ця проблема скоро вирішиться. Не дай Боже, щоб через це трапилася війна у регіоні та інші країни використовували це у своїх цілях. Це дестабілізує регіон,

– наголосив Муджахід.

Він додав, що таліби є "на боці людей, які живуть в Криму".

"Потрібно слухати, чого вони хочуть, тому що люди мають право голосу. Якщо люди хочуть жити в Росії, ми згодні з ними", – підкреслив речник терористів.

Що відомо про відносини Росії й "Талібану"

Цікаво! Офіційно "Талібан" вважається у Росії терористичною організацією. Його діяльність є суворо забороненою. Однак, схоже, що це правило не поширюється на керівництво держави.