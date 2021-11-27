Само ядерное соглашение с Ираном Израиль критикует уже давно и требует более жестких ограничений против своего главного врага. По словам израильских властей, ослабление давления на Иран не остановит его ядерную программу, а лишь ускорит ее.

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Израиль готов к открытой войне

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что не позволит Ирану заполучить ядерное оружие. Ради этого Израиль даже готов рассориться со своими ближайшими союзниками, если те его не поддержат.

Я лично понимаю логику такого заявления. В последнее время Иран активизировал свою военную активность, а силы безопасности Израиля утверждают, что им приходится чуть ли не ежедневно бороться с боевиками ХАМАС, которых активно поддерживает Иран.

Помимо этого, Иран открыто демонстрирует силу, проводит военные учения и периодически сыплет угрозами в сторону Израиля.

Беннет утверждает, что Израиль не может сидеть сложа руки. Учитывая технологическое и военное превосходство Израиля, а также международную поддержку, его страна готова к открытой войне с Ираном. Тем более, по словам Беннета, Иран не такой сильный, каким пытается казаться.



Беннет заявил, что не позволит Ирану заполучить ядерное оружие / Фото Getty Images

США пытаются остудить Израиль

США же наоборот пытаются остудить горячие головы в Израиле. Белый Дом уверен, что атаки Израиля на ядерную программу Ирана приводят к обратному результату.

Здесь напомню, что Израиль провёл несколько операций против ядерной программы Ирана. От череды взрывов на заводах по обогащению урана, который необходим для создания ядерного оружия, до убийства физика-ядерщика, который по данным израильской разведки, был одной из ключевых фигур в иранской ядерной программе.

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США уверены, что хоть это изначально и выглядит как тактически правильные действия, в долгосрочной перспективе эти атаки могут привести к противоположному результату.

Американцы ссылаются на то, что посредством атак израильтянам действительно удалось уничтожить несколько центрифуг, необходимых для обогащения урана.

Однако победа была не долгой. Уже через 2 месяца Тегеран заменил поврежденные центрифуги на более новые, а это мало того, что позволило вновь обогащать уран, так еще и делать это намного быстрее.

Более того, США утверждают, что после череды атак против иранской ядерной программы Тегеран стал действовать намного более скрытно и осторожно. Он серьезно усилил свою защиту, особенно в киберпространстве.

Потому сегодня собирать разведданные или проводить новые военные операции стало в разы труднее.

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При этом Иран может использовать все эти нападки для построения такого себе образа жертвы и выставлять все таким образом, будто злые враги Тегерана не дают ему развивать мирный атом.

В дальнейшем он может отказываться от каких-либо сделок, и тем самым еще сильнее затягивать переговорный процесс. Учитывая объёмы обогащенного урана, которым обладает страна, времени на переговоры практически не осталось.

Что может привести к военному противостоянию

Теперь время как раз таки на стороне Ирана. США даже задумались над тем, чтобы задобрить Тегеран и частично снять санкции. Ведь следующий раунд переговоров по ядерной сделке пройдёт в Вене уже 29 ноября.

Провал этих самых переговоров может привести к серьезной эскалации по всему региону. Конечно, идея ослабить санкции так и осталась лишь идеей и в итоге не была одобрена.

Однако то, что США даже рассматривают такой вариант, сильно тревожит их союзников на Ближнем Востоке. Дело в том, что в случае снятия санкций, Иран может получить мощный экономический толчок и буквально стать главной державой региона.

Опасность такого развития событий заключается в том, что иранское правительство известное своими радикальными взглядами. В случае экономического подъема может начать давить на соседние страны и диктовать им свою политику.

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Учитывая не самые лучшие отношения Ирана с соседями, в особенности с Израилем, это может привести к длительному военному противостоянию в регионе.

Более того, серьезную поддержку Иран получает от Китая и России. Эти страны также являются участниками ядерной сделки и при этом активно поддерживают Иран, в том числе и в военной сфере. К примеру, огромную долю нефти Китай импортирует именно из Ирана.

Если Тегерану все же удастся добиться снятия санкций, то он сможет увеличить своё сотрудничество с Россией и Китаем и еще сильнее вооружиться, что также не сулит ничего хорошего соседям Ирана.

США готовят варианты развития событий

На этом фоне обеспокоенность Израиля вполне оправдана. Именно эту страну Иран уже долгое время грозится уничтожить. Даже несмотря на нынешние разногласия, США не оставят на произвол судьбы своего главного союзника на Ближнем Востоке.

Вашингтон готовит несколько вариантов развития событий на тот случай, если ядерная сделка будет сорвана или ее положения не будут исполняться иранскими властями.

Пока американцы не раскрывают всех деталей. Было лишь заявление госсекретаря Энтони Блинкена о том, что США готовы прибегнуть не только к дипломатии, а и к военным операциям, если ядерная сделка будет сорвана.

Но многие аналитики уверены, что США точно также могут ввести новые, более жесткие санкции или убедить Китай прекратить импорт нефти из Ирана. Но это все лишь экономическое давление. Сегодня Ирану удается продолжать разработку ядерного оружия, невзирая на санкции.

Потому эксперты не исключают и полноценного военного противостояния. Здесь США даже необязательно будет лично в этом участвовать.

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Они могут просто увеличить объемы военной поддержки Израиля. Тем самым США смогут продолжить склонять Иран к диалогу, но при этом серьезно подпортить и замедлить их ядерную программу.

Судя по заявлениям Нафтали Беннета, Израиль действительно готов сам справиться с Ираном.