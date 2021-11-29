Світлину зробили з нагоди банкету на честь президента Туреччини. Реджеп Ердоган був у столиці Туркменістану з офіційним візитом.

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Про дружину немає публічної інформації

На фотографії очільники держав зображені разом із дружинами. У підписі до світлини журналісти вказали лише дружину турецького лідера. Про ім'я ж дружини Бердимухамедова промовчали. Її звуть Огулгерек Бердимухамедова.

Опублікована світлина є єдиною публічною "зачіпкою" про дружину президента. Досі широкому загалу не відомі прості факти про Огулгерек Бердимухамедової.

Наприклад, хто вона, над чим працює і скільки їй років. Навіть пошуковик Google під час пошуку її імені досі видавав подружню фотографію президента Таджикистану,
– пише "Радіо Азатлик".

Офіційні ЗМІ Туркменістану фотографію з Бердимухамедовою не опублікували. Проте вона ненадовго потрапила до кадру під час знімань банкету для державного телеканалу.

Туркменістан
Дружина президента Туркменістану праворуч на світлині / Фото SonDakika

Життя Туркменістану: останні новини

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