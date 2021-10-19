Після написання листа жінки вже протягом більше ніж двох тижнів майже щодня відвідують управління Міністерства національної безпеки країни. Адже до самого Гурбангули Бердимухамедова лист, звісно, не дійшов, його перехопили.

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Правоохоронці протягом двох тижнів допитують жінок

Кожного розу співробітники правоохоронних органів випитують у жінок, навіщо просили продукти у глави держави. У службах правопорядку наголошують: мовляв, слід було звернутись до них, а вже вони і хлібом, і борошном, і маслом забезпечили б.

Туркменкам погрожують навіть ув'язненням

Незважаючи на такі запевнення, рідні активісток уже почали отримувати погрози. Мовиться про звільнення з роботи, а самим жінкам відкрито обіцяють навіть примусове лікування у психлікарні.

Зверніть увагу! Усім чотирьом жінкам, які писали листа Бердимухамедову, близько 50 років. Вони – землячки, живуть у Лебапському велаяті.

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У Туркменістані – продовольчий дефіцит, який приховують

Раніше у Туркменістані людям заборонили збиратись біля продуктових магазинів у черги. Все – заради того, аби не було помітно, що в країні справжній дефіцит. Затяжна економічна криза триває вже протягом кількох років: критична ситуація з працевлаштуванням та готівкою.