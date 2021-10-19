После написания письма женщины уже в течение более чем двух недель почти ежедневно посещают управление Министерства национальной безопасности страны. Ведь до самого Гурбангулы Бердымухамедова письмо, конечно, не дошло, его перехватили.
Интересно Интернет в Туркменистане подключают только тем, кто поклялся на Коране не пользоваться VPN
Правоохранители в течение двух недель допрашивают женщин
Каждый раз сотрудники правоохранительных органов выспрашивают у женщин, зачем просили продукты у главы государства. В службах правопорядка отмечают: мол, следовало обратиться к ним, а уж они и хлебом, и мукой, и маслом обеспечили бы.
Туркменкам угрожают даже заключением
Несмотря на такие заверения, родные активисток уже начали получать угрозы. Речь идет об увольнении с работы, а самим женщинам открыто обещают даже принудительное лечение в психбольнице.
Ранее В Туркменистане всех чиновников обязали побрить головы
В Туркменистане – продовольственный дефицит, который скрывают
Ранее в Туркменистане людям запретили собираться у продуктовых магазинов в очереди. Все – ради того, чтобы не было заметно, что в стране настоящий дефицит. Затяжной экономический кризис продолжается уже на протяжении нескольких лет: критическая ситуация с трудоустройством и наличными.