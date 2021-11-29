Фотографию сделали по случаю банкета в честь президента Турции. Реджеп Эрдоган был в столице Туркменистана с официальным визитом.

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О жене нет публичной информации

На фотографии главы государств изображены вместе с женами. В подписи к фотографии журналисты указали только жену турецкого лидера. Имя жены Бердымухамедова умолчали. Ее зовут Огулгерек Бердымухамедова.

Заметьте! По данным туркменского подразделения "Радио Свобода", президент страны никогда не берет жену в заграничные поездки и не появляется с ней на публике. Более того, жены нет даже на редких семейных фото, где с Бердымухамедовым позируют дети и внуки.

Опубликованная фотография является единственной публичной "зацепкой" о жене президента. До сих пор широкой публике не были известны простые факты об Огулгерек Бердымухамедовой.

Например, кто она, над чем работает и сколько ей лет. Даже поисковик Google при поиске ее имени до сих пор выдавал супружескую фотографию президента Таджикистана,

– пишет "Радио Азатлык".

Официальные СМИ Туркменистана фотографию с Бердымухамедовой не опубликовали. Однако она ненадолго попала в кадр во время съемок банкета для государственного телеканала.



Жена президента Туркменистана справа на фото / Фото SonDakika

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