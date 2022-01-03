На думку талібів, голови на манекенах ображають іслам. Бойовики навіть видали спеціальні інструкції.

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Боротьба з надуманим ідолопоклонством

Відповідне рішення видали у Міністерстві пропаганди моралі для того, щоб боротись з ідолопоклонством. Мовляв, мешканці поклоняються манекенам як ідолам. Коран же вважає ідолопоклонство непрощенним гріхом.

Зауважте! Подібну ініціативу висунув глава місцевого відділу міністерства Азіз Рахман. Він зауважив, що за невиконання нового правила буде суворе покарання.

Поки мовиться лише про заборону для західної афганської провінції Герат. Тамтешні власники магазинів незадоволені подібним рішенням. Продавці скаржаться, що манекени коштують до 200 доларів. Їхнє обезголовлення стане величезною фінансовою втратою.

Місцеві підприємства вже страждають від занепаду економіки. Вони критикують рішення "Талібану". "Ми використовуємо манекени лише для демонстрації", – запевняють вони.

Захоплення влади Афганістану: головне

Бойовики ісламістського угруповання "Талібан" 15 серпня захопили Кабул. Вони оголосили про повний контроль над територією афганської країни.

Населення почало масово втікало з країни. Люди навіть у паніці чіплялися за літаки та просто падали й розбивалися.

Мешканці боялися переслідування з боку бойовиків. Це не дивно, адже таліби заборонили жінкам займатися спортом та взагалі виходити на вулицю. Для чоловіків також ввели суворі заборони.

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