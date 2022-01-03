По мнению талибов, головы на манекенах оскорбляют ислам. Боевики даже выдали специальные инструкции.

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Борьба с надуманным идолопоклонством

Соответствующее решение выдали в Министерстве пропаганды морали для того, чтобы бороться с идолопоклонством. Мол, жители поклоняются манекенам как идолам. Коран же считает идолопоклонство непростительным грехом.

Заметьте! Подобную инициативу выдвинул глава местного отдела министерства Азиз Рахман. Он отметил, что за невыполнение нового правила будет суровое наказание.

Пока говорится лишь о запрете для западной афганской провинции Герат. Тамошние владельцы магазинов недовольны подобным решением. Продавцы жалуются, что манекены стоят до 200 долларов. Их обезглавливание станет огромной финансовой потерей.

Местные предприятия уже страдают от упадка экономики. Они критикуют решение "Талибана". "Мы используем манекены только для демонстрации", – уверяют они.

Захват власти Афганистана: главное

Боевики исламистской группировки "Талибан" 15 августа захватили Кабул. Они объявили о полном контроле над территорией афганской страны.

Население начало массово бежало из страны. Люди даже в панике цеплялись за самолеты и просто падали и разбивались.

Жители боялись преследования со стороны боевиков. Это не удивительно, ведь талибы запретили женщинам заниматься спортом и вообще выходить на улицу. Для мужчин также ввели строгие запреты.

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