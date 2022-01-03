Талибы вылили алкоголь из бочек после рейда в столице. Когда именно это произошло – неизвестно.
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Издание The Guardian цитировало одного из талибов: "Мусульмане должны серьезно воздерживаться от производства и продажи алкоголя".
Талибы вылили в реку тонны алкоголя: смотрите видео
Что известно об алкоголе в Афганистане
- Запрет на алкоголь был еще при предыдущей власти. Не разрешали ни продавать, ни употреблять его.
- Талибы относятся к этому вопросу еще жестче, а потому устраивают целые рейды.
Коротко о захвате власти Афганистана талибами
- Боевики исламистской группировки "Талибан" 15 августа взяли Кабул. Они объявили о полном контроле над территорией Афганистана.
- После этого население массово бежало из страны. Люди в панике цеплялись за самолеты. Сотни просто падали и разбивались.
- Местные боялись преследования со стороны боевиков. Это не удивительно, ведь талибы запретили женщинам заниматься спортом и вообще выходить на улицу. Для мужчин также ввели строгие запреты.
- Талибы также заявили, что вернут смертную казнь.