Таліби вилили алкоголь з бочок після рейду у столиці. Коли саме це відбулось – невідомо.
До теми Мені дали 2 хвилини, – експрезидент Афганістану про втечу з Кабула
Видання The Guardian цитувало одного з талібів: "Мусульмани повинні серйозно утримуватися від виробництва та продажу алкоголю".
Таліби вилили в річку тонни алкоголю: дивіться відео
Що відомо про алкоголь в Афганістані
- Заборона на алкоголь була ще за попередньої влади. Не дозволяли ні продавати, ні вживати його.
- Таліби ставляться до цього питання ще жорсткіше, а тому влаштовують цілі рейди.
Коротко про захоплення влади Афганістану талібами
- Бойовики ісламістського угруповання "Талібан" 15 серпня взяли Кабул. Вони оголосили про повний контроль над територією Афганістану.
- Після цього населення масово втікало з країни. Люди у паніці чіплялися за літаки. Сотні просто падали та розбивалися.
- Місцеві боялися переслідування з боку бойовиків. Це не дивно, адже таліби заборонили жінкам займатися спортом та взагалі виходити на вулицю. Для чоловіків також ввели строгі заборони.
- Таліби також заявили, що повернуть смертну кару.