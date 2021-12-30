"Втік, аби врятувати Кабул"

Гані заявив, що зранку 15 серпня не міг і подумати, що це його останній день на посаді. Остаточне розуміння цього прийшло лише на борту літака, яким політик добирався в Узбекистан, а далі – в ОАЕ.

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Колишній президент не погоджується з твердженням, що він покинув Афганістан у найважливіший момент. Гані переконаний, що це було потрібно не лише для збереження його життя, але й, мовляв, для усього населення.

Таліби нібито спершу обіцяли не заходити в Кабул. Але, за словами політика, "через 2 години від обіцянки нічого не залишилося".

Два різних угруповання талібів наступали з двох сторін. Була загроза, що між ними спалахне масштабний конфлікт, який призведе до руйнування п'ятимільйонного міста та занурить життя людей у хаос,

– наголосив Гані.

Він дав згоду на евакуацію з Кабула своєї дружини та радника з національної безпеки. Сам президент залишився чекати на автомобіль, який мав відвести його у міністерство оборони. Однак автівка так і не прибула. Замість водія до Гані "з жахом" прийшов глава президентської охорони і сказав, якщо той продовжить опір, то "усіх вб'ють".

Гані запевняє, що не вивозив гроші з Афганістану

Керівник охорони, мовляв, дав президенту 2 хвилини на збори. Згідно з попередніми планами, політик мав готуватися до вильоту в Хост, однак місто захопили.

"Я не знав, куди ми полетимо. Тільки після вильоту стало зрозуміло, що ми залишаємо Афганістан. Все це було дуже несподівано", – зізнався колишній президент.

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Гані почали закидати звинувачення у вивезені великої суми готівки з країни. Однак сам політик закликає провести міжнародне розслідування, яке б довело, що "грошей він з собою не взяв".

Я не вивозив з країни ніяких грошей. Всі знають, як я живу. Що мені з ними робити?

– наголосив Гані.

В усьому винні "міжнародні партнери"

Колишній президент вважає, що причиною падіння його влади є й те, що він "надто довірився міжнародним партнерам", а також – виведення американських військ з Афганістану. "Замість мирного процесу ми отримали процес відступу", – зазначив політик.

Тепер Гані каже, що готовий взяти на себе вину за падіння Кабула. Однак він зазначає, що міжнародні партнери зробили його "цапом-відбувайлом.

Зверніть увагу! Після того, як владу в Афганістані захопило ісламістське угруповання "Талібан", населення почало масово втікати з країни. Місцева влада фактично здала Кабул терористам. У паніці люди чіплялися за літаки, в надії покинути країну, однак падали та розбивалися.



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