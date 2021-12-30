"Убежал, чтобы спасти Кабул"
Гани заявил, что утром 15 августа не мог и подумать, что это его последний день на должности. Окончательное понимание этого пришло только на борту самолета, по которому политик добирался в Узбекистан, а дальше – в ОАЭ.
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Бывший президент не согласен с утверждением, что он покинул Афганистан в самый важный момент. Гани убежден, что это требовалось не только для сохранения его жизни, но и, мол, для всего населения.
Талибы якобы сначала обещали не заходить в Кабул. Но, по словам политика, "через 2 часа от обещания ничего не осталось".
Две разные группировки талибов наступали с двух сторон. Была угроза, что между ними разразится масштабный конфликт, который приведет к разрушению пятимиллионного города и погрузит жизнь людей в хаос.
– подчеркнул Гане.
Он дал согласие на эвакуацию из Кабула своей супруги и советника по национальной безопасности. Сам президент остался ждать автомобиля, который должен был отвести его в министерство обороны. Однако автомобиль так и не прибыл. Вместо водителя к Гане "с ужасом" пришел глава президентской охраны и сказал, если тот продолжит сопротивление, то "всех убьют".
Гани уверяет, что не вывозил деньги из Афганистана
Руководитель охраны, мол, дал президенту 2 минуты на сборы. Согласно предварительным планам, политик должен был готовиться к вылету в Хост, однако город захватили.
"Я не знал, куда мы улетим. Только после вылета стало ясно, что мы покидаем Афганистан. Все это было очень неожиданно", – признался бывший президент.
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Гани начали обвинять в вывезении крупной суммы наличных из страны. Однако сам политик призывает провести международное расследование, которое бы дказало, что "денег он с собой не взял".
Я не вывозил из страны никаких денег. Все знают, как я живу. Что мне делать с ними?
– подчеркнул Гани.
Во всем виноваты "международные партнеры"
Бывший президент считает, что причиной падения его власти является и то, что он "слишком доверился международным партнерам", а также вывод американских войск из Афганистана. "Вместо мирного процесса мы получили процесс отступления", – отметил политик.
Теперь Гани говорит, что готов взять на себя вину за падение Кабула. Однако он отмечает, что международные партнеры сделали его "козлом отпущения".
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