"Убежал, чтобы спасти Кабул"

Гани заявил, что утром 15 августа не мог и подумать, что это его последний день на должности. Окончательное понимание этого пришло только на борту самолета, по которому политик добирался в Узбекистан, а дальше – в ОАЭ.

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Бывший президент не согласен с утверждением, что он покинул Афганистан в самый важный момент. Гани убежден, что это требовалось не только для сохранения его жизни, но и, мол, для всего населения.

Талибы якобы сначала обещали не заходить в Кабул. Но, по словам политика, "через 2 часа от обещания ничего не осталось".

Две разные группировки талибов наступали с двух сторон. Была угроза, что между ними разразится масштабный конфликт, который приведет к разрушению пятимиллионного города и погрузит жизнь людей в хаос.

– подчеркнул Гане.

Он дал согласие на эвакуацию из Кабула своей супруги и советника по национальной безопасности. Сам президент остался ждать автомобиля, который должен был отвести его в министерство обороны. Однако автомобиль так и не прибыл. Вместо водителя к Гане "с ужасом" пришел глава президентской охраны и сказал, если тот продолжит сопротивление, то "всех убьют".

Гани уверяет, что не вывозил деньги из Афганистана

Руководитель охраны, мол, дал президенту 2 минуты на сборы. Согласно предварительным планам, политик должен был готовиться к вылету в Хост, однако город захватили.

"Я не знал, куда мы улетим. Только после вылета стало ясно, что мы покидаем Афганистан. Все это было очень неожиданно", – признался бывший президент.

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Гани начали обвинять в вывезении крупной суммы наличных из страны. Однако сам политик призывает провести международное расследование, которое бы дказало, что "денег он с собой не взял".

Я не вывозил из страны никаких денег. Все знают, как я живу. Что мне делать с ними?

– подчеркнул Гани.

Во всем виноваты "международные партнеры"

Бывший президент считает, что причиной падения его власти является и то, что он "слишком доверился международным партнерам", а также вывод американских войск из Афганистана. "Вместо мирного процесса мы получили процесс отступления", – отметил политик.

Теперь Гани говорит, что готов взять на себя вину за падение Кабула. Однако он отмечает, что международные партнеры сделали его "козлом отпущения".

Обратите внимание! После того, как власть в Афганистане захватила исламистская группировка "Талибан", население начало массово бежать из страны. Местные власти фактически сдали Кабул террористам. В панике люди цеплялись за самолеты, в надежде покинуть страну, однако падали и разбивались.



В настоящее время в Афганистане экономический и гуманитарный кризис.

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