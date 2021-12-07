Талибы считают, что именно они должны быть представителями Афганистана в ООН. Как сообщил заместитель официального представителя "Талибана" Энамулла Самангани, они будут отстаивать интересы афганского правительства и населения
Ранее Борьба с терроризмом и гуманитарный кризис: США возобновят переговоры с талибами
Талибы призывают ООН пересмотреть решение
Это место является правом правительства и народа Афганистана, и это право должно быть поддержано. Организация Объединенных Наций должна поработать над рациональностью и снова серьезно рассмотреть просьбу,
– написал Самангани в соцсетях.
Генассамблея отказала талибам в представительстве в ООН
Ранее Генассамблея приняла резолюцию, в которой говорится о том, что решение о представителей Афганистана и Мьянмы в ООН отложили. Поэтому нынешние представители этих стран пока остаются на своих местах, хотя в этих странах уже есть новая власть.
Соответствующая резолюция была принята консенсусом, без голосования, после заседания Комитета ООН, который рассматривает и одобряет кандидатуры дипломатических представителей всех 193 членов ООН,
– говорится в сообщении на сайте Организации Объединенных Наций.
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Кратко о ситуации с талибами в Афганистане:
- В августе 2021 года талибы установили контроль над территорией Афганистана.
- Это произошло после того, как американцы начали вывод войск.
- 19 августа боевики объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан".
- В Афганистане сейчас – экономический и гуманитарный кризис.
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