"Женщина – благородное существо"

Соответствующее решение принял лидер террористов Хайбатулла Ахундзада. В твиттере его опубликовал спикер "Талибана" Забихулла Муджахид.

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Женщина – это не собственность, а благородное и свободное человеческое существо. Никто не может отдать ее кому-либо в обмен на мир или прекращение вражды,

– говорится в сообщении.

Кроме того, талибы обязали многоженцев предоставлять равные права всем женам в соответствии с законами шариата.

Раньше семьи выдавали дочерей замуж, чтобы те могли эвакуироваться

Когда террористы захватили в Афганистане власть, местные жители начали массово бежать с родины. Семьи даже платить тысячи долларов за брак дочерей с мужчинами, которие имели право на эвакуацию. Фейковых супругов разоблачали только тогда, когда они добирались в транзитную зону.

К таким действиям родные прибегали из-за жестокости талибов в отношении женщин. Боевики до смерти забивали афганок прямо на улицах города.

Обратите внимание! После захвата власти талибами, СМИ писали, что незамужних афганок в возрасте от 12 лет принудительно выдают замуж за террористов. Боевики даже потребовали списки девушек от местных общин.

Никаких женщин в сериалах

Недавно талибы запретили транслировать по телевидению сериалы , в которых роли играют женщины. Кроме того, нельзя показывать фильмы, которые "противоречат афганским ценностям" или содержат кадры, где мужчина обнажается. Под запрет попали ленты, пропагандирующие иностранные ценности.

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