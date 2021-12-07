Таліби вважають, що саме вони мають бути представниками Афганістану в ООН. Як повідомив заступник офіційного представника "Талібану" Енамулла Самангані, вони відстоюватимуть інтереси афганського уряду та населення

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Таліби закликають ООН переглянути рішення

Це місце є правом уряду та народу Афганістану, і це право має бути підтримано. Організація Об'єднаних Націй має попрацювати над раціональністю та знову серйозно розглянути прохання,

– написав Самангані в соцмережах.

Генасамблея відмовила талібам у представництві в ООН

Раніше Генасамблея ухвалила резолюцію, у якій мовиться про те, що рішення про представників Афганістану та М'янми в ООН – відклали. Отож нинішні представники цих країн поки залишаються на своїх місцях, хоча в цих країнах уже є нова влада.

Відповідну резолюцію було ухвалено консенсусом, без голосування, після засідання Комітету ООН, який розглядає та схвалює кандидатури дипломатичних представників усіх 193 членів ООН,

– мовиться у повідомленні на сайті Організації Об'єднаних Націй.

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Коротко про ситуацію з талібами в Афганістані:

У серпні 2021 року таліби встановили контроль над територією Афганістану.

Це сталось після того, як американці почали виведення військ.

19 серпня бойовики оголосили про створення "Ісламського емірату Афганістан".

В Афганістані зараз – економічна та гуманітарна криза.

Дивіться про те, як таліби захопили Афганістан у програмі "Большой мир":