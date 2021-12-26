Речь идет о том, что женщина больше не сможет в любой ситуации рассчитывать на помощь врачей. Только если ее в медицинское учреждение приведет мужчина.

А тем временем Талибы продолжают настаивать, чтобы их взяли в ООН.

Талибы еще раз ограничили права женщин – на этот раз в медицине

Радикальное движение "Талибан", которое фактически является властью в Афганистане после того, как Соединенные Штаты Америки вывели оттуда свои войска, нанесло очередной удар по правам женщин.

В афганской провинции Газни талибы запретили врачам оказывать помощь женщинам, если их не сопровождает мужчина.

Теперь – только так, а раньше женщины могли прийти в больницу за помощью с родственницами .

Талибы решили, что обращение женщины к медикам без ведома мужчины – явление "незаконное и безнравственное".

Следовательно, врачам запретили даже впускать таких пациенток в больницу. А так называемое "министерство исламского призыва и ориентации" сообщило, что запрет распространят и на остальные провинции страны.

Следует напомнить:

В декабре в Афганистане запретили насильно выдавать женщин замуж.

Однако в ноябре женщин запретили показывать в сериалах и вообще по ТВ.

А прежде афганские женщины решились выйти на акцию за свои права – и пострадали.