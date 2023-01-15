Танки чи засоби для захисту неба України: чого очікувати від "Рамштайну-8"

20 січня відбудеться 8 зустріч міністрів оборони країн-союзниць у форматі "Рамштайн". Допоки невідомо, про що будуть домовлятися учасники саміту: про захист неба України і надання нам SAMP-T, Patriot чи інших засобів або буде порушене питання про постачання важкої бронетехніки та танків.

"Рамштайн" – це історична подія, вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Про це він розповів 24 Каналу. На його думку, це саме той майданчик, на якому Німеччина може погодити надання нам важкої техніки від Польщі, Фінляндії, Іспанії.

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Німеччина намагається мати якийсь профіт

Він зауважив, що саме на "Рамштайні-8", на цій історичній події, Німеччина може постати в позитивному ракурсі. А не в негативному, коли протягом декількох тижнів велись дискусії щодо постачання Україні наступальної зброї танкового типу, а Берлін вагався щодо її надання.

Окрім цього на саміті порушать питання надання протиповітряної оборони, іншої номенклатури озброєння, зокрема ракетного. Підтримка буде зростати, але "родзинкою" зустріч буде саме тема танків,

– наголосив військово-політичний оглядач.

Він також зазначив, що Німеччина, попри її позицію щодо танків, надає нам таке озброєння, як САУ Panzerhaubitze 2000, ракети IRIS-T.

За його словами, постачання цієї зброї також довго вирішувалось, але вони надали. До цього було дуже багато спорядження, гранатометів і таке інше.

"Але поки що головне питання – це танки. Німеччина намагається мати якийсь свій як зовнішній, так і внутрішній політичний профіт у цьому питанні", – підкреслив Коваленко.

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Берлін має визначитись

Він згадав, що коли зустрічались президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда та обговорювали надання нам танків Leopard 2, виникало питання: а чому у цій зустрічі не брала участь Німеччина?

Зеленський та Дуда про щось домовились, але танки – німецькі,

– зауважив оглядач.

На його думку, Німеччина здобуде собі роль у світі саме через такого історичного рівня майданчики.

"Тому я впевнений, що саме на "Рамштайні" буде погоджено передачу нам танків Leopard 2", – зазначив Олександр Коваленко.

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