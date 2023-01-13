Так, Німеччина просто намагається виправдати свою нерішучість. Про це 24 Каналу сказав ексспівробітник СБУ Іван Ступак.
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Чому німці боялися постачати зброю
Як зазначає Ступак, Німеччина є однією з країн ЄС, яка є економічним драйвером Європи. "Вони працюють – BMW, Mercedes, Siemens, Bodh – це все добре. Проте їхня промисловість дуже залежала від російського газу. Вони боялися, що надання Україні танків призведе до стрімкого зростання цін на газ та нафту", – пояснив колишній співробітник СБУ.
З одного боку, коли процес відходу від російських енергоресурсів відбувся, Німеччина може більш впевнено себе почувати й надавати нам озброєння. З іншого боку – у Німеччини дуже сильні фантомні болі з приводу танків.
Танки? Leopard? Німецькі? На українській землі? Знову б'ють росіян? З Другої світової війни такі болі залишається і дуже важко їх подолати. Це психологічно,
– зауважує Ступак.
Однак тиск з боку США є. Ми бачимо рішучість країн Балтії та Польщі, які готові передавати техніку.
"Німеччину можна вже дотиснути. Я думаю, найближчим часом вони погодяться на передачу цього озброєння Україні", – переконаний Іван Ступак.
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Відомо, що Польща отримала німецькі танки без права передачі, дарування та обміну. Якщо немає дозволу – ніхто не має права поставити їх в Україну.
Це світовий порядок стримування переміщення військової техніки, амуніції, товарів подвійного призначення. Умовно, Німеччина виготовила і продала Україні, а Україна – країнам Азії, певним диктаторським режимам,
– зазначив Ступак.
Він вважає, що в Німеччини не залишається причин не погодити передачу танків. Тому, сподіваємося, що ця потужна техніка вже незабаром допомагатиме нашим захисникам вибивати ворога з української землі.
Що відомо про Leopard 2
- Як зауважив військовий експерт та головний редактор Defence Express Олег Катков, Leopard 2 – це супермашина, ікона танкобудування. За своєю ефективністю вона не поступається Abrams.
- Це танк, який створювався для того, щоб протистояти армії Радянського Союзу з урахуванням тієї техніки. Він дуже добре справляється з Т-72, Т-90, Т-80 та іншими.
- Окрім того, Leopard має значно кращу гармату, яка веде вогонь точніше і на більшій дистанції. Катков відзначив, що західними снарядами він може прошивати радянську техніку у будь-якій проєкції на всіх реальних дистанціях бою. Ба більше, навіть Leopard 2 A4 90-х років має тепловізори та цифрову систему управління вогнем.