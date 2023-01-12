Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, директор Інститут світової політики Євген Магда. За його словами, у передачі Україні німецьких танків Польща керувалась не тільки бажанням допомогти Україні та поставити на місце Росію, а й вирішити свої нелегкі стосунки з Німеччиною.

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Що відбувається між Польщею та Німеччиною

Як зазначив Євген Магда, між Польщею та Німеччиною останнім часом складні відносини. У 2022 році Польща вимагала від Німеччини репарації за шкоду від Другої світової війни, але Німеччина відмовила Польщі.

У 2023 році у Польщі відбудуться парламентські вибори, а перед ними буде звучати багато питань, зокрема й про війну в Україні та репарації від Німеччини. Через те, що Польща не може диктувати умови іншим країнам, вирішила робити за принципом "роби, як я" та взяти лідерство у постачанні танків Україні.

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Політичний експерт вважає, що Польща своїм вчинком спонукатиме інші країни ухвалювати подібні рішення про передачу Україні сучасних танків.

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Німеччина хоч поки і відмовляється від постачання танків, але, як зазначив Магда, в майбутньому може погодитись на це, бо мільйони громадян України тепер живуть в Німеччині та працюють на благо цієї країни, тому німецька влада до них прислухається та робить висновки на користь України.

Ці громадяни впливають на громадян Німеччини своєю нормальною позитивно поведінкою, своїм позитивним ставленням, своїм небажанням жити на соціальну допомогу, а працювати, знаходити роботу і бути корисним тамтешньому суспільству. Це проєктується на тамтешніх політиків і у канцлера Олафа Шольца немає іншого виходу, як казати, що Німеччина буде постачати Україні танки,

– сказав Євген Магда.

Також політичний експерт переконаний, що українці почують цю заяву вже в першому кварталі 2023 року. Водночас Магда відзначив нинішню трансформацію поглядів Німеччини на війну в Україні й сказав, що до 24 лютого 2022 року Україна не могла отримати від Німеччини навіть патрона від пістолету, але протягом 2022 року отримала комплекс Iris-T, а також очікує вже обіцяні БМП Marder та комплекс Patriot.

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