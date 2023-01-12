Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, директор Института мировой политики Евгений Магда. По его словам, в передаче Украине немецких танков Польша руководствовалась не только желанием помочь Украине и поставить Россию на место, но и решить свои нелегкие отношения с Германией.

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Что происходит между Польшей и Германией

Как отметил Евгений Магда, между Польшей и Германией в последнее время сложные отношения. В 2022 году Польша потребовала от Германии репарации за ущерб от Второй мировой войны, но Германия отказала Польше.

В 2023 году в Польше пройдут парламентские выборы, а перед ними будет звучать много вопросов, в том числе и о войне в Украине и репарациях от Германии. Поскольку Польша не может диктовать условия другим странам, решила делать по принципу "делай, как я" и взять лидерство в поставках танков Украине.

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Политический эксперт считает, что Польша своим поступком будет побуждать другие страны принимать подобные решения по передаче Украине современных танков.

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Германия хоть пока и отказывается от поставок танков, но, как отметил Магда, в будущем может согласиться на это, потому что миллионы граждан Украины теперь живут в Германии и работают на благо этой страны, поэтому немецкие власти к ним прислушиваются и делают выводы в пользу Украины.

Эти граждане влияют на граждан Германии своим положительным поведением, своим положительным отношением, своим нежеланием жить на социальную помощь, а работать, находить работу и быть полезными тамошнему обществу. Это проектируется на тамошних политиков и у канцлера Олафа Шольца нет другого выхода, как говорить, что Германия будет поставлять Украине танки,

– сказал Евгений Магда.

Также политический эксперт уверен, что украинцы услышат это заявление уже в первом квартале 2023 года. В то же время Магда отметил нынешнюю трансформацию взглядов Германии на войну в Украине и сказал, что до 24 февраля 2022 года Украина не могла получить от Германии даже патрона от пистолета, но в течение 2022 года получила комплекс Iris-T, а также ожидает уже обещанные БМП Marder и комплекс Patriot.

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