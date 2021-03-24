Танзанія без лідера: що чекає найуспішнішу економіку Африки

В Танзанії несподівано помер вже колишній президент Джон Магуфулі, який довгий час не був на публіці й, нібито, хворів на коронавірус. Тепер країну вперше очолила жінка, але майбутнє попереду – непевне

Колишній вже президент Танзанії Джон Магуфулі був неоднозачною персоною. З одного боку, він дійсно зробив економіку Танзанії однією з найуспішніших в Африці. З іншого – провадив доволі авторитарну політику. Коли настала епоха коронавірусу, Магуфулі швидко став "дисидентом".

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"Бульдозер" з Танзанії: біографія Джона Магуфулі

Народився один з найбільш одіозних сучасних лідерів Африки у 1959 році. У дитинстві пас худобу, продавав рибу та молоко, щоб утримувати сім'ю. Вивчав хімію та математику у Дар-ес-Саламі, працював вчителем та промисловим хіміком. Обраний депутатом вперше у 1995 році.

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Досить швидко став заступником міністра з громадських робіт і далі займав кілька міністерських посад. У 2015 став президентом Танзанії на перший термін, після якого переобраний на другий.

Я знаю, що таке бути бідним. Я буду прагнути покращити добробут людей,

– сказав він під час передвиборчих перегонів у 2015 році.

За напористу антикорупційну політику та будівництво доріг отримав прізвисько "Бульдозер". Його також звинувачували у переслідуваннях опозиції та обмеженні деяких свобод. Деякі ініціативи могли погіршити демократію в країні. Але економічний підйом (до 7% перед пандемією) ніхто не заперечував.

Магуфулі інвестував у кілька великих інфраструктурних проєктів. Була збудована залізнична колія для сполучення з сусідами, розширені основні магістралі. В комерційному центрі Дар-ес-Салама почали працювати нові автобуси.

Проблема з нормуванням потужності електроенергії була частково вирішена, авіакомпанія Air Tanzania – відроджена з небуття. Середня школа стала безкоштовною на одному рівні з початковою.

Магуфулі був одним з найпопулярніших президентів в Африці / Фото The Africa Report

У перші ж дні були здійснені візити у державні установи, пише BBC. Там виявилося, що багато працівників прогулюють роботу, або їх і взагалі офіційно не існує (10 тисяч "привидів" було усунуто з реєстрів). Кабмін скоротили з 30 людей до 19. На "привидів" витрачали до 2 млн доларів США щомісячно. Сам президент скоротив свою зарплату з 15 тисяч до 4 тисяч доларів США.

Іноді такі рейди та звільнення транслювали на телебаченні в прямому ефірі. Держслужбовцям заборонили закордонні поїздки.

Сам Магуфулі пояснював: свій стиль роботи базує на засновнику незалежної Танзанії – Джуліусі Ньєрере. Той, відданий соціаліст, відкидав поради західних держав, як йому краще керувати новою державою в Африці.

Вперше за 54 роки святкування Дня Незалежності Танзанії було скасовано заради економії бюджетних коштів. Натомість танзанійцям запропонували взяти участь у громадському прибиранні (президент теж прибирав сміття біля резиденції).

Темна сторона Магуфулі З іншого боку, була посилена цензура, робота політиків залишалася в тіні, робота газет, неурядових організацій та протести були зупинені. Розслідувань вбивств та зникнень опозиційних журналістів не проводили.

Магуфулі втручався у вибори автономії Занзібар, переслідував ЛГБТ (навіть створив підрозділ для викриття чоловіків нетрадиційної сексуальної орієнтації). Критикував контроль народжуваності, сексуальну освіту. Але вагітних школярок погрожував не пускати на навчання.

"Магуфулі був персоною популярною в Африці. Навіть в інших країнах вважали його зразком для наслідування за стабільне економічне зростання у 7%", – розповів у коментарі для 24 каналу Юрій Олійник, експерт аналітичного центру "Українські студії стратегічних досліджень". Наскільки це зростання буде збережено, наразі сказати складно, додав аналітик.

Економіка країни дійсно серйозно зростала останнім часом / Фото Tanzania Invest

Втім, він відійшов від традицій двох своїх попередників, які просували Танзанію як мирну та сприятливу для бізнесу демократію. Під час другої передвиборчої кампанії опозицію не пускали на дільниці, а журналістів та спостерігачів – у Танзанію.

Коронавірус як боротьба з дияволом

Понад 10 людей було вбито на Занзібарі, коли вони помітили солдатів з поміченими бюлетенями. Вибори пройшли на тлі спекуляцій про шахрайство та численні порушення.

Але коли коронавірус потрапив до країни, президент не закликав людей сидіти вдома. Навпаки, закликав йти до церков та мечетей, щоб помолитися. Бо коронавірус – то "диявол, що згорить від доторку до тіла Христа". Бо, мовляв, Господь сильніший за вірус. До речі, сусідні країни – Уганда та Кенія – церкви таки закрили.

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Танзанія була оголошена зоною, вільною від коронавірусу, хоча офіційну статистику країна перестала публікувати ще у 2020 році. А у 2018 був прийнятий закон, який робив злочином будь-який сумнів у офіційних даних. І це попри смерть 25 священників та 60 черниць з грудня 2020 по лютий 2021 (дані для CNN від отця Чарльза Кітама, який вважає, що "релігія та наука мають працювати разом").

Магуфулі знущався з необхідності тестування та носіння масок, зробив тести на COVID папаї та худобі. І це тоді, коли люди дійсно помирали від коронавірусу. Включаючи головного секретаря Джона Кіджазі та віцепрезидента Занзібару Сейфа Шаріфа Хамада. Після цього люди стали більше носити маски та мити руки.

"Якби він з'явився у масці, то найбільш хворий пес Танзанії вдягнув би її. У нас президенту вірять більше ніж своїм батькам", – пояснив Кітама.

Лідер країни все одно закликав лише молитися, бо більшість населення – християни (одна третина – мусульмани). А 19 лютого його самого відправили до лікарні. Офіційна причина смерті – проблеми з серцем, бо Магуфулі страждав на хронічну фібриляцію передсердь протягом 10 років.

Неофіційна, звісно, COVID-19. На неї посилається опозиціонер та екссупротивник Магуфулі на виборах Тунду Ліссу, повідомляє KTN News.

Надійні урядові джерела сказали мені, що Магуфулі помер від коронавірусу,

– сказав Ліссу у коментарі для телебачення

Ліссу зараз живе у вигнанні в Бельгії. До речі, у схожу ситуацію потрапила і Бурунді. Лідер П'єр Нкурунзіза, ще молодший за Магуфулі, помер від коронавірусу у віці 55 років. Там церкви теж закликали посилити молитви для боротьби з хворобою.

Магуфулі закликав боротися з коронавірусом молитвою / Фото FT

Зрозуміло, що Магуфулі хотів заробити на туристах, які шукали відпочинок у закритому світі. І це реально принесло багато грошей економіці Танзанії. Інша сфера, що отримала багато грошей від Магуфулі – гірничовидобувна, хоч більшість коштів відійшла стороннім фірмам. Втім, з ними теж були певні проблеми.

Наприклад, Acacia Mining (дочірня фірма канадців Barrick Gold) у 2017 році отримала величезний штраф у 190 млрд доларів! Нібито за роялті, що вона винна уряду. Канадська фірма погодилася придбати "Акацію" і сплатити 300 млн доларів США. Співпраця продовжилась через Twiga Minerals, де 16% акцій володіла Танзанія.

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Тепер країну очолила колишня віцепрезидентка Салуха Хасан, яка за Конституцією повинна відбути решту п'ятирічного терміну президента країни. "Вона є представницею мусульманської меншості. Приблизно 35-38% населення Танзанії сповідують іслам. На Занзибарі – 99%. Нащадки арабських поселенців", – пояснив Юрій Олійник. Ще 60% – католики або протестанти (Магуфулі сам був католиком).

Несподівана втрата: що чекає на Танзанію далі

Як одна з найбільш розвинених економік Африки, Танзанія є цінним партнером України. Торгівля лише зростає, 57-мільйонна країна, зокрема, зацікавлена у наших машинах для сільського господарства. Але наразі Танзанія стоїть на роздоріжжі, втративши так несподівано екстравагантного, але все ж ефективного лідера.

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Самія Сулуху Хасан – нова лідерка Танзанії та перша жінка на цій посаді / Фото Arab News

Наразі, східноафриканська держава не має вакцин, бо померлий президент відмовився від них. Лікуватися закликав процедурами з травами та паром. Відсутність реальної інформації ускладнює ситуацію для звичайних громадян та медиків. В результаті, активісти Change Tanzania були змушені збирати дані самостійно.

Насправді ж "ми бачимо більше некрологів, більше повідомлень про смерть людей похилого віку і тих, кому 50 років. Батьки кажуть, що дітей госпіталізують з проблемами дихання", – розповіла CNN активістка Марія Сарунгі Цехай. Магуфулі не зміг забезпечити керівництво нацією під час пандемії, додав керівник Центру стратегічних судових процесів Деус Валентайн Рвейемаму.

Президент ховався за християнським фундаменталізмом, підштовхнув цілу націю до заперечення. Єдине зафіксоване звернення про COVID-19 складалося на половину з біблійних віршів,

– розповів CNN Рвейемаму.

"Можливо від неї не буде чутно радикальних заяв та дій на зовнішньополітичній арені. Але економічно та в дечому політично вона, скоріш за все, продовжить лінію Магуфулі. Зокрема, щодо обмеження впливу корпорацій", – сказав Юрій Олійник. Щодо ковіду, то деякі обмежувальні заходи можуть бути введені, а вакцини – замовлені. Втім, чекати великого карантину, на думку аналітика, все одно не варто.

Далі новій очільниці треба обрати віцепрезидента та сформувати новий Кабмін. Але вже зрозуміло, що нова президентка Самія Сулуху Хасан (яка, до речі, народилася саме на Занзібарі – 24) має діяти вже зараз.