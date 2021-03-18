Президент Танзанії Джон Магуфулі помер у віці 61 року. За заявами опозиції, глава держави хворів коронавірусом, хоча раніше заперечував, що ця інфекція є справжньою загрозою для людей.

Наразі заяви про коронавірус Магуфулі досі непідтверджені. Офіційною причиною смерті називають проблеми з серцем.

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Останні 2 тижні життя президент Танзанії не з'являвся на публіці. Через це опозиція заявляла, що він підхопив коронавірус – інфекцію, загрозу якої сам же й заперечував.

Джон Магуфулі був президентом Танзанії з 2014 року.

Заяви Магуфулі про коронавірус