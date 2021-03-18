Президент Танзании Джон Магуфули умер в возрасте 61 года. По заявлениям оппозиции, глава государства болел коронавирусом, хотя отрицал, что эта инфекция является настоящей угрозой для людей.

Сейчас заявления о коронавирусе Магуфули еще неподтверждены. Официальной причиной смерти называют проблемы с сердцем.

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Последние 2 недели жизни президент Танзании не появлялся на публике. Поэтому оппозиция заявляла, что он подхватил коронавирус – инфекцию, угрозу которой сам же и отрицал.

Джон Магуфули был президентом Танзании с 2014 года.

Заявления Магуфули о коронавирусе