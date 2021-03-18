Умер президент Танзании, который отрицал угрозу коронавируса
Президент Танзании Джон Магуфули умер в возрасте 61 года. По заявлениям оппозиции, глава государства болел коронавирусом, хотя отрицал, что эта инфекция является настоящей угрозой для людей.
Источник:BBC
Сейчас заявления о коронавирусе Магуфули еще неподтверждены. Официальной причиной смерти называют проблемы с сердцем.
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Последние 2 недели жизни президент Танзании не появлялся на публике. Поэтому оппозиция заявляла, что он подхватил коронавирус – инфекцию, угрозу которой сам же и отрицал.
Джон Магуфули был президентом Танзании с 2014 года.
Заявления Магуфули о коронавирусе
- Политик уверял, что страшная инфекция самом деле "не представляет угрозы" и призвал просто молиться.
- Кроме того, он постоянно пытался подорвать доверие населения к инфекционным больницам Танзании.
- В частности Джон Магуфули отличился выходкой с заявлением, будто направил в больницу образцы папайи и козы вместо человеческих. По его словам, тесты на коронавирус показали положительный результат.
- Кроме того, он запретил публиковать данные о статистике коронавируса в Танзании. Последний раз это делали еще в мае 2020 года. Тогда в африканской стране зафиксировали 509 случаев болезни и 29 смертей.
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