Сатана потерпел неудачу: лидер Танзании объявил о "победе" над COVID-19
Президент Танзании Джон Магуфули официально объявил свою страну "свободной от коронавируса". По его словам, победить смертельную инфекцию позволили молитвы.
Источник:Africanews
Он утверждает, что государство и граждан от COVID-19 защищают высшие силы. Вероятно, именно по этой причине в Танзании не вводили никаких карантинных ограничений.
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Мы прожили более года без вируса, потому что наш Бог всесилен, а Сатана вновь потерпел неудачу!
– подчеркнул Джон Магуфули.
Глава Танзании против вакцинации
Президент также активно выступает против любой вакцинации, в том числе и от коронавируса. Он считает прививки опасными.
Если белый человек смог сделать вакцину против COVID-19, то он должен был уже найти вакцину против СПИДа. Он уже бы изобрел прививки от туберкулеза, малярии и рака,
– сказал он.
Правительство Танзании скрывает информацию о больных
Сейчас практически нет информации о количестве положительных случаев COVID-19 в Танзании. Правительство страны активно скрывает любые сведения о новых больных.
Именно поэтому многие страны предостерегают своих граждан воздержаться от посещения восточноафриканского государства.
Кроме этого, римско-католическая церковь в Танзании призвала своих прихожан защищаться, а жители Занзибара рассказывают журналистам на условиях анонимности о "значительном количестве смертей от коронавируса".
Данные правительства Танзании о COVID-19 в стране
- По состоянию на 9 февраля 2021 года, по данным правительства Танзании, в стране зафиксировали 509 случаев коронавируса.
- Победить смертельную болезнь смогли 183 человека. Умер от инфекции 21 человек.
- За прошедшие сутки ни один гражданин не заболел.
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