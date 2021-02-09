Президент Танзании Джон Магуфули официально объявил свою страну "свободной от коронавируса". По его словам, победить смертельную инфекцию позволили молитвы.

Он утверждает, что государство и граждан от COVID-19 защищают высшие силы. Вероятно, именно по этой причине в Танзании не вводили никаких карантинных ограничений.

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Мы прожили более года без вируса, потому что наш Бог всесилен, а Сатана вновь потерпел неудачу!

– подчеркнул Джон Магуфули.

Глава Танзании против вакцинации

Президент также активно выступает против любой вакцинации, в том числе и от коронавируса. Он считает прививки опасными.

Если белый человек смог сделать вакцину против COVID-19, то он должен был уже найти вакцину против СПИДа. Он уже бы изобрел прививки от туберкулеза, малярии и рака,

– сказал он.

Правительство Танзании скрывает информацию о больных

Сейчас практически нет информации о количестве положительных случаев COVID-19 в Танзании. Правительство страны активно скрывает любые сведения о новых больных.

Именно поэтому многие страны предостерегают своих граждан воздержаться от посещения восточноафриканского государства.

Кроме этого, римско-католическая церковь в Танзании призвала своих прихожан защищаться, а жители Занзибара рассказывают журналистам на условиях анонимности о "значительном количестве смертей от коронавируса".

Обратите внимание! Джон Магуфули в 2020 году уже заявлял о том, что Танзания стала "свободной от коронавируса благодаря молитвам".

Данные правительства Танзании о COVID-19 в стране