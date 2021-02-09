Сатана зазнав невдачі: лідер Танзанії оголосив про "перемогу" на COVID-19
Президент Танзанії Джон Магуфулі офіційно оголосив свою країну "вільною від коронавірусу". За його словами, перемогти смертельну інфекцію дозволили молитви.
Джерело:Africanews
Він переконує, що державу та громадян від COVID-19 захищають вищі сили. Ймовірно, саме з цієї причини в Танзанії не вводили жодних карантинних обмежень.
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Ми прожили понад рік без вірусу, бо наш Бог всесильний, а Сатана знову зазнав невдачі!
– наголосив Джон Магуфулі.
Глава Танзанії проти вакцинації
Президент також активно виступає проти будь-якої вакцинації, зокрема й від коронавірусу. Він вважає щеплення небезпечними.
Якщо біла людина змогла зробити вакцину проти COVID-19, то вона повинна була вже знайти вакцину проти СНІДу. Вона вже б винайшла щеплення від туберкульозу, малярії та раку,
– сказав він.
Уряд Танзанії приховує інформацію про хворих
Наразі практично немає інформації про кількість позитивних випадків COVID-19 у Танзанії. Уряд країни активно приховує будь-які відомості про нових хворих.
Саме тому багато країн застерігають своїх громадян утриматися від відвідування східноафриканської держави.
Окрім цього, римо-католицька церква в Танзанії закликала своїх парафіян захищатись, а мешканці Занзібару розповідають журналістам на умовах анонімності про "значну кількість смертей від коронавірусу".
Дані уряду Танзанії про COVID-19 в країні
- Станом на 9 лютого 2021 року, за даними уряду Танзанії, в країні зафіксували 509 випадків коронавірусу.
- Перемогти смертельну хворобу змогли 183 людини. Померла від інфекції 21 особа.
- Протягом минулої доби жоден громадянин не захворів.
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