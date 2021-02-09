Саджатимуть на 10 років: як Британія каратиме за порушення карантину при в'їзді в країну
Уряд Великої Британії має на меті посилити покарання за порушення коронавірусних обмежень на кордоні. Порушників карантину хочуть кидати за ґрати на 10 років.
Джерело:Уряд Великої Британії
Міністр охорони здоров'я Метью Генкок заявив, що ув'язнення буде загрожувати не всім громадянам. Загриміти до в'язниці можуть лише ті, хто намагався приховати інформацію про подорожі до країн з "червоного списку".
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Будь-хто, хто надасть неправдиву інформацію у бланку пошуку пасажирів і спробує приховати, що за 10 днів до прибуття у Велику Британію перебував у країні, що входить до нашого "червоного списку", буде засуджений до тюремного ув'язнення на термін до 10 років,
– наголосив глава МОЗ.
Він зазначив, що нові заходи безпеки будуть введені в дію вже цього тижня.
Генкок додав, що його зовсім не гризе сумління через жорсткість нових обмежень. Нові заходи є останньою спробою уряду запобігти потраплянню мутованих штамів коронавірусу у країну.
Коронавірус у Великій Британії: коротко
- Станом на 9 лютого 2021 року у Великій Британії зафіксували 3,96 мільйона випадків зараження коронавірусу.
- Смертельна хвороба забрала життя 113 тисячі громадян.
- За минулу добу, 8 лютого, в країні коронавірусом інфікувалися понад 14 тисяч осіб.
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