Будут сажать на 10 лет: как Британия будет наказывать за нарушение карантина при въезде в страну
Правительство Великобритании имеет за цель ужесточить наказание за нарушение коронавирусных ограничений на границе. Нарушителей карантина хотят бросать за решетку на 10 лет.
Источник:Правительство Великобритании
Министр здравоохранения Мэтью Хэнкок заявил, что заключение будет грозить не всем гражданам. Загреметь в тюрьму могут только те, кто пытался скрыть информацию о путешествиях в страны из "красного списка".
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Любой, кто предоставит ложную информацию в бланке поиска пассажиров и попытается скрыть, что за 10 дней до прибытия в Великобританию находился в стране, входящей в наш "красный список", будет приговорен к тюремному заключению на срок до 10 лет ,
– подчеркнул глава Минздрава.
Он отметил, что новые меры безопасности будут введены в действие уже на этой неделе.
Хэнкок добавил, что его совсем не гложет совесть за ужесточения новых ограничений. Новые меры являются последней попыткой правительства предотвратить попадание мутировавших штаммов коронавируса в страну.
Коронавирус в Великобритании: коротко
- По состоянию на 9 февраля 2021 года в Великобритании зафиксировали 3,96 миллиона случаев заражения коронавирусом.
- Смертельная болезнь унесла жизни 113 тысяч граждан.
- За прошедшие сутки, 8 февраля, в стране коронавирусом заразились более 14 тысяч человек.
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