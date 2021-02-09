Правительство Великобритании имеет за цель ужесточить наказание за нарушение коронавирусных ограничений на границе. Нарушителей карантина хотят бросать за решетку на 10 лет.

Министр здравоохранения Мэтью Хэнкок заявил, что заключение будет грозить не всем гражданам. Загреметь в тюрьму могут только те, кто пытался скрыть информацию о путешествиях в страны из "красного списка".

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Любой, кто предоставит ложную информацию в бланке поиска пассажиров и попытается скрыть, что за 10 дней до прибытия в Великобританию находился в стране, входящей в наш "красный список", будет приговорен к тюремному заключению на срок до 10 лет ,

– подчеркнул глава Минздрава.

Он отметил, что новые меры безопасности будут введены в действие уже на этой неделе.

Хэнкок добавил, что его совсем не гложет совесть за ужесточения новых ограничений. Новые меры являются последней попыткой правительства предотвратить попадание мутировавших штаммов коронавируса в страну.

Коронавирус в Великобритании: коротко