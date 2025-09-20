На фронті загинув колишній співробітник фонду "Повернись живим" Тарас Шпук
- Тарас Шпук, колишній співробітник фонду "Повернись живим", загинув під час виконання бойового завдання у складі групи спеціального призначення.
- Шпук був одним з перших працівників ветеранського відділу фонду і активно займався розвитком ветеранського спорту в Україні.
Україна втратила на війні 34-річного Тараса Шпука із позивним "Череп". Раніше він працював у фонді "Повернись живим".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фонд "Повернись живим". Військовий загинув під час виконання бойової задачі у складі групи спеціального призначення.
Що відомо про Тараса Шпука?
Тарас Шпук долучився до "Повернись живим" у 2019 році, ставши одним з перших працівників новоутвореного ветеранського відділу. Саме він приніс ідею розвивати ветеранський спорт та довів його ефективність у адаптації військових після поранень.
На захист України Тарас став у 2014 році, долучившись до одного з добровольчих батальйонів. До цього він брав участь у Революції Гідності.
Тарас був у буквальному значенні "директором України". Він знав усіх, його знали всі. Він вирішував будь-які питання, завжди включався і був генератором ідей. Він займався розвитком ветеранського спорту в Україні і був душею Invictus Games. На ньому трималася купа операційної роботи, на ньому трималася команда, тримався їхній моральний стан,
– наголосив Тарас Чмут.
Тарас Шпук брав участь у багатьох процесах фонду / фото "Повернись живим"
Після початку повномасштабного вторгнення Тарас Шпук хотів повернутися до служби. Проте потрібно було працювати і налагоджувати роботу Фонду, який різко виріс. У цей час чоловік займався комунікацією з підрозділами, доставляв майно. Пізніше він започатковував Ветеранський форум.
Тарас Шпук був відданий своїй справі / фото "Повернися живим"
У листопаді 2023 року пішов з Фонду у воєнну розвідку, туди де був колись, туди де було його серце.
Тарас Шпук був воїном і загинув як воїн. Це перший співробітник "Повернись живим", який загинув під час бойових дій після початку повномасштабної війни. Він пристрасно вірив в усе, що робив. А ми вірили в нього. Боляче й важко усій старій команді Фонду, його друзям і тим, хто проживав з ним всі ці роки. Щиро кажучи, ми дуже чекали, коли ж Шпук виконає все, що планував, і повернеться назад в команду ПЖ. Ми будували разом плани,
– наголосив директор фонду.
Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним, близьким та колегам загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Тарас Шпук загинув за Україну / фото "Повернись живим"
Нещодавно на фронті загинув військовослужбовець, правозахисник та засновник ГО "Україна без тортур" Олександр Гатіятуллін. Він боровся проти тортур і жорстокості у тюрмах та навіть тривалий час був представником уповноваженого ВРУ з прав людини в місцях несвободи.
Також днями в останню путь провели Андрія Павлюка з Київщини, який раніше працював на заводі "Антонов" і відновлював "Мрію". Чоловік служив стрільцем роти штурмового спеціалізованого батальйону і загинув біля Торецька.
У Донецькій області попрощались із загиблими на фронті поліцейськими 41-річним Андрієм Рибальченком і 28-річним Русланом Гриценком. Вони загинули під час виконання бойового завдання на передовій.