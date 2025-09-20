Україна втратила на війні 34-річного Тараса Шпука із позивним "Череп". Раніше він працював у фонді "Повернись живим".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фонд "Повернись живим". Військовий загинув під час виконання бойової задачі у складі групи спеціального призначення.

Що відомо про Тараса Шпука?

Тарас Шпук долучився до "Повернись живим" у 2019 році, ставши одним з перших працівників новоутвореного ветеранського відділу. Саме він приніс ідею розвивати ветеранський спорт та довів його ефективність у адаптації військових після поранень.

На захист України Тарас став у 2014 році, долучившись до одного з добровольчих батальйонів. До цього він брав участь у Революції Гідності.

Тарас був у буквальному значенні "директором України". Він знав усіх, його знали всі. Він вирішував будь-які питання, завжди включався і був генератором ідей. Він займався розвитком ветеранського спорту в Україні і був душею Invictus Games. На ньому трималася купа операційної роботи, на ньому трималася команда, тримався їхній моральний стан,

– наголосив Тарас Чмут.

Тарас Шпук брав участь у багатьох процесах фонду / фото "Повернись живим"

Після початку повномасштабного вторгнення Тарас Шпук хотів повернутися до служби. Проте потрібно було працювати і налагоджувати роботу Фонду, який різко виріс. У цей час чоловік займався комунікацією з підрозділами, доставляв майно. Пізніше він започатковував Ветеранський форум.

Тарас Шпук був відданий своїй справі / фото "Повернися живим"

У листопаді 2023 року пішов з Фонду у воєнну розвідку, туди де був колись, туди де було його серце.

Тарас Шпук був воїном і загинув як воїн. Це перший співробітник "Повернись живим", який загинув під час бойових дій після початку повномасштабної війни. Він пристрасно вірив в усе, що робив. А ми вірили в нього. Боляче й важко усій старій команді Фонду, його друзям і тим, хто проживав з ним всі ці роки. Щиро кажучи, ми дуже чекали, коли ж Шпук виконає все, що планував, і повернеться назад в команду ПЖ. Ми будували разом плани,

– наголосив директор фонду.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним, близьким та колегам загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Тарас Шпук загинув за Україну / фото "Повернись живим"

