"Приклад США допоможе": німецькі євродепутати закликають Шольца передати Україні ракети Taurus

Німецькі євродепутати закликають канцлера Німеччини надати Україні далекобійні ракети "Таурус". Вони вважають, що саме Олаф Шольц блокує рішення про передачу цієї зброї.

Про це європарламентарі заявили кореспондентці 24 Каналу в Брюсселі. Постійний доповідач по Україні Міхаель Галлер неодноразово наголошував на необхідності передачі Taurus. Він сподівається, що Німеччина таки візьме за приклад США, які вже надіслали нашій державі ATACMS.

До слова "Ракетами Taurus по Кримському мосту": євродепутат Галер про тиск на Шольца та Україну в НАТО

"Українці здатні адаптуватися до нової військової техніки"

Галлер заперечив, що управління крилатими ракетами "Taurus" потребує якоїсь участі військових Бундесверу.

Це просто смішно. Є й інші ракети, які були доставлені, а їхнє обслуговування та навчання (військових – 24 Канал) можуть відбуватися в Німеччині. Українці дійсно здатні адаптуватися до нової військової техніки, вони це вже продемонстрували,

– підкреслив європарламентар від ЄНП.

Водночас європарламентар Райнхард Бутікофер від групи "зелених" вважає, що перешкодою для прийняття цього рішення є особиста позиція Олафа Шольца. За його словами, інші політичні сили виступають за передачу "Таурус" Україні.

Київ повинен продовжувати підштовхувати німецький уряд до того, щоб нарешті, після занадто довгих вагань, надати Україні "Таурус". Небажання робити це лежить у площині відповідальності канцлера. Інші голоси з Берліна, в тому числі з правлячої коаліції, вже давно підтримують цей український запит,

– зазначив Бутікофер.

Євродепутат вірить, що зрештою, рішення буде прийняте на користь України, зокрема, через постачання далекобійних ракет з боку інших західних союзників.

"Я не втрачаю надії, що приклад, який подали США, а також британці та французи, разом із внутрішнім та міжнародним тиском на канцлера, допоможе подолати блокаду", – сказав він.

Посол пояснив позицію Німеччини

Зауважимо, що нещодавно посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив, що Берлін поки не буде постачати Україні ракети "Таурус".

"На мою думку, федеральний уряд та канцлер Німеччини дуже чітко дали це зрозуміти. Ми поінформували про це рішення також український уряд, причому детально поінформували. І наразі це – все, що я можу сказати публічно з цього приводу", – зауважив дипломат.

Також Єгер зазначив, що одночасно з нещодавнім рішенням про Taurus з'явилася й інформація про підготовку Німеччиною пакета допомоги на мільярд євро. За його словами, туди ввійдуть важливі складові, що допоможуть зміцнити протиповітряну оборону.